Preşedintele Statelor Unite, youtuber-ul Mister Beast şi Victoria Beckham. Sunt trei personaje diferite care au, totuşi, ceva în comun. Toţi au fost incluşi în topul revistei Time al celor mai influenţi 100 de oameni ai planetei. Lista din acest an cuprinde artişti care au stabilit recorduri greu de egalat, dar şi pionieri în domenii care modelează lumea.

Topul revistei Time este împărţit în mai multe categorii, care reflectă trendurile în tehnologie, dar şi cele mai importante evenimente ale ultimelor 12 luni. Grupul Pionierilor este deschis de Reid Wiseman, pilotul american care şi-a condus echipajul în primul survol al Lunii după mai bine de 50 de ani.

Aici intră şi celebrul Mr. Beast, youtuberul urmărit de 477 de milioane de oameni din toată lumea, care a petrecut 7 zile în Salina Turda.

"Este o nebunie. În Al Doilea Război Mondial, când România era bombardată, aici s-au ascuns mii de oameni. Acum, aici trăiesc doar nişte Youtuberi", spunea acesta, din salină.

La capitolul Artişti, clasamentul îi menţionează pe Noah Wyle, actorul premiat cu două premii Emmy în ultimul an, dar şi pe Dakota Johnson şi Benicio del Toro.

Ralph Lauren, designerul american care a definit un stil de viaţă şi a creat o lume a eleganţei, este printre cei mai influenţi oameni ai categoriei Titani. Tot aici este inclusă şi Zoe Saldana, actriţa ale cărei filme au adunat cele mai mari încasări din istorie: peste 15 miliarde de dolari.

Categoria Legende îi are în prim plan pe Victoria Beckham şi pe starul Ethan Hawke, unul dintre cei mai modeşti actori de la Hollywood.

"Timpul este cel mai bun critic. Nimic nu mă face mai fericit decât momentul în care o persoană de 22 de ani vine la mine şi îmi spune că i-a plăcut filmul meu, Before Sunrise", a declarat Ethan Hawke.

Categoria Lideri se împarte între personalităţi aflate pe poziţii complet opuse. Sunt incluşi cinci membri ai administraţiei actuale, în frunte cu Donald Trump, dar şi celebrităţi politice care au avut schimburi de replici dure cu preşedintele american - printre ei, preşedintele Chinei, Papa Leon sau preşedinta Mexicului. Singurul lider european menţionat este Mette Fredericksen, şefa guvernului danez.

Lista Time pe 2026 include şi categoria Inovatori, pe care este trecut campionul mondial la Formula 1 din 2025, Lando Norris.

