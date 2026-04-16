Ilie Bolojan, către PNL, în plină criză în Coaliţie: "Când te înjură unii, e ca o binecuvântare"

Social-democrații sunt pregătiți să retragă, luni, sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, în urma unui referendum intern, urmând să îi ceară demisia, în timp ce miniștrii PSD ar avea deja demisiile pregătite dacă acesta refuză să plece din funcție, potrivit surselor Observator. În acest context tensionat, premierul României i-a transmis președintelui Nicușor Dan că nu intenționează să demisioneze și că singura variantă prin care poate fi înlăturat rămâne o moțiune de cenzură votată în Parlament, inclusiv cu sprijinul AUR și al altor extremişti.

"O surpriză extraordinară pe care am avut-o astăzi la sediul Partidului Național Liberal București: premierul Bolojan a venit într-o vizită neanunțată. Discuțiile au fost deschise și directe. Majoritatea dintre noi i-am transmis clar că nu ne dorim să își dea demisia - iar răspunsul lui a fost la fel de ferm: nu o va face. Întrebat cum reușește să reziste în fața valului de critici, inclusiv din partea unor colegi din guvern, a răspuns simplu și memorabil: "Când te înjură unii, e ca o binecuvântare". Un mesaj care spune multe despre determinare. Un lucru este sigur: reformele vor continua, pe toate palierele", a transmis consilierul general PNL Silviu Feroiu.

Declaraţia vine după ce Ilie Bolojan a fost aseară la sediul PNL București și i-a anunțat pe liberali că nu va demisiona, chiar dacă PSD îi va retrage sprijinul politic și îi va cere demisia după referendumul intern din 20 aprilie.

Tot ieri, Bolojan i-a spus președintelui Nicușor Dan că nu va demisiona și că, dacă PSD vrea să îl dea jos, atunci să voteze o moțiune de cenzură în Parlament, potrivit surselor Observator.

