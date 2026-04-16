Un nou trend periculos se naşte pe internet! Tot mai multe fetiţe şi adolescente îşi cumpără machiaje şi produse de îngrijire, influenţate de clipuri şi reclame de pe reţelele sociale. Aşa ajung să aibă o colecţie impresionantă acasă, mai ceva ca a mamelor! Medicii spun că riscul e să îşi distrugă pielea. În mai multe ţări occidentale încep să se ia măsuri împotriva giganţilor care promovează agresiv astfel de produse în rândul copiilor.

Nu sunt cosmetice de jucărie şi nici pentru păpuşi. Sunt farduri adevărate, rujuri, creme, seruri si măşti pe care le folosesc tot mai multe fetiţe. Moda e dată de influenceri pe TikTok. În România, machiajele destinate copiilor se găsesc peste tot - de la farmacii la magazine şi au preţuri accesibile.

Medicii avertizează că folosite regulat produsele pot fi periculoase pentru piele

În hypermarketuri, cosmeticele pentru copii sunt amplasate chiar la jucării. Au preţuri de la 12 lei şi găsim de la palete de farduri, oje sau chiar lipgloss-uri. Fenomenul are un nume: cosmeticorexia si a ajuns si pe grupurile de părinţi. Sunt zeci de comentarii ale mamelor care se sfătuiesc despre rutina de îngrijire a copiilor. Protectia Consumatorului spune ca nu are plangeri privind efectele negative ale acestor produse de ingrijire la copii, dar in urma controlelor au gasit nereguli.

"Autoritatea a derulat peste 5 milioane de lei sancţiuni acordate în acest sens. Vorbim despre etichetare, conţinut, despre valabilitatea produselor, modul de utilizare", a declarat Bekesi Csaba, preşedintele ANPC. Medicii avertizează că folosite regulat produsele pot fi periculoase pentru piele. "Pot produce o serie de neplăceri - reacţii simple iritative, pielea se înroşeşte, se exfoliază, începe să ne mănânce. Să folosim extrem de multe produse în îngrijire, e un lucru care distruge suplimentar bariera cutanată", a declarat Amalia Anghel, dermatolog.

În Italia, autorităţile au pornit o anchetă la doi giganţi din industria make-up care şi-ar promova agresiv produsele cosmetice în rândul copiilor. Subiectul a stârnit controversă şi în State, unde o influenceriţă de 16 ani cu milioane de urmăritori pe internet şi-a lansat un brand de îngrijire facială într-unul dintre cele mai mari lanţuri de magazine de make-up din lume. Zeci de mii de copii au venit să cumpere produsele chiar în prima zi.

