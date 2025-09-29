Ilie Bolojan: Reducerea personalului din primării e o urgență pentru România

Premierul Ilie Bolojan susține că restructurarea administrațiilor locale trebuie aplicată imediat, întrucât cheltuielile salariale sufocă bugetele majorității localităților. El afirmă că noile măsuri vor întări autonomia locală și vor responsabiliza primarii în gestionarea fondurilor publice, transmite MEDIAFAX.

Premierul Ilie Bolojan spune că reducerea personalului angajaților din primării este necesară, trebuie făcută acum, "cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România".

Autonomie locală și descentralizare

Pachetul de reduceri conține foarte multe lucruri care întăresc autonomia locală, spune premierul Ilie Bolojan. Practic, măsurile mută decizii la nivel local, deci susțin descentralizarea și întăresc autoritatea aleșilor locali de a face performanță și de a fi factori de dezvoltare în comunitățile lor. "În același timp, să aibă o responsabilitate mai mare și să fie conștienți că statul nu le mai poate asigura sumele de bani pe care le-a asigurat până acum, în anii următori. Și va trebui să aibă mai mare grijă de modul în care își gestionează banii".

Bolojan a precizat că sectorul privat din România are nevoie de oameni care să lucreze, iar o parte din oamenii care lucrează astăzi în administrație și-ar căuta locuri de muncă în sectorul privat și și-ar găsi locuri de muncă.

