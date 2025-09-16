Ilie Bolojan: "România are stabilitate politică. Trebuie să facem tot ce ţine de noi să o menţinem"

Primul ministru Ilie Bolojan a afirmat că România are în prezent stabilitate politică, în contextul în care președintele României a subliniat necesitatea stabilității pentru a face față crizelor suprapuse.

"În momentul de față avem o stabilitate politică, lucru care este certificat de votul în Parlament, atât pe ceea ce înseamnă moțiunea de cenzură, dar și pe moțiunea simplă, de exemplu, pe care senatorul a respins-o vis-a-vis de Ministrul Educației. Asta nu înseamnă că, într-o coaliție de patru partide, cu istorie diferite, cu viziuni diferite, lucrurile se dereglează foarte ușor. Dar astăzi putem să spunem că România are o stabilitate politică și că trebuie să facem fiecare ceea ce ține de noi pentru a menține această stabilitate", a spus Bolojan la Antena 3 CNN.

Premierul a precizat că această stabilitate este "o condiție atât pentru a menține o percepție de încredere în ceea ce privește indicatorii economici a României, dar și în ceea ce privește perspectiva pe termen lung pentru a genera predictibilitate, pentru a genera stabilitate pentru mediul de afaceri și pentru a arăta încrederea românilor în guvernare".

Totuşi, sunt mai multe dispute la vârful coaliției de guvernare, mai multe conflicte între premierul Ilie Bolojan și liderii PSD, iar cel mai recent este legat de plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Aici, social-democraţii și-ar dori ca această măsură să fie prelungită până în primăvara anului viitor. De cealaltă parte însă, premierul Ilie Bolojan și liderii din PNL și USR și-ar dori ca această măsură să fie eliminată pentru că, spun ei, prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază ar produce distorsiuni la nivelul comercianților și la nivelul producătorilor. Acest subiect se va discuta în coaliția de guvernare.

Social-democraţii spun însă că dacă premierul va alege să elimine această plafonare a prețurilor la alimentele de bază, atunci vor veni în Parlament cu un proiect de lege separat. În coaliția de guvernare se discută în același timp și despre reforma administrației locale, pentru că și aici avem un conflict deschis între premier și liderii PSD.

Reforma administraţiei locale

Liderii PSD care nu sunt de acord cu procentul de 10% concedieri în primării și în consiliile județene, așa cum și-ar dori premierul Ilie Bolojan, ci au propus mai degrabă o tăiere a cheltuielilor la nivelul administrației locale cu 10%, o tăiere a salariilor în primării și în consiliile județene și o reducere de la capitolul bunuri și servicii.

Poate cel mai aprig conflict care se desfășoară acum la vârful coaliției de guvernare este cel legat de alegerile pentru Primăria Capitalei, pentru că aici Sorin Grindeanu a amenințat clar că PSD este gata să rupă coaliția și să iasă de la guvernare în cazul în care PNL și USR vor susține un candidat comun în capitală.

PSD încearcă să împiedice o alianţă PNL-USR pentru PMB

Practic, social-democraţii încearcă să împiedice acum o alianță între liberali și cei din USR pentru susținerea unui candidat comun la primăria generală. Social-democraţii au propus însă în coaliție două variante, fie ca coaliția de guvernare să susțină un candidat, practic un candidat susținut de toate partidele, PSD, PNL și USR, varianta respinsă însă de Dominic Fritz, liderul USR, fie varianta în care fiecare partid, fiecare dintre cele trei formațiuni politice să meargă separat cu un candidat propriu în lupta pentru primăria capitală.

