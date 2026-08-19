Premierul interimar Ilie Bolojan i-a răspuns, miercuri, fostului ministru al energiei Bogdan Ivan, care a anunţat că primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie, el arătând că este o atitudine iresponsabilă şi efectul sau a necunoaşterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconştiente în care creezi o frică, nişte ştiri care nu au nicio legătură cu realitatea.

Bolojan îl acuză pe Bogdan Ivan de "atitudine iresponsabilă": A alarmat pe toată lumea că nu mai avem energie - Sursa: Profimedia

"Astăzi a apărut o postare a fostului Ministru a Energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenţii economici au primit notificări că vor fi decuplaţi, deci uitaţi-vă, nu mai avem energie, deci intrăm în blackout şi aşa mai departe. Vă puteţi da seama că asta este o atitudine iresponsabilă, pentru că ea este efectul sau a necunoaşterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconştiente în care creezi o frică. Creezi, cum să vă spun, nişte ştiri care nu au nicio legătură cu realitatea. De ce? Există proceduri care se adoptă atunci când poţi ajunge într-o situaţie dificilă. (..) Şi ce spune? Că se face o listă de companii mari, de mari consumatori, care urmează să fie decuplaţi primii sau la care li se va reduce puterea alocată atunci când se poate ajunge la un deficit de energie în aşa fel încât locuinţele să nu fi afectate. Ca să nu se publice lista cu aceste companii, pentru că altfel s-ar crea un fel de ştiri de tot felul, s-a dat doar hotărârea de guvern, iar lista se comunică fiecăruia. Deci, compania este înştiinţată, vedeţi că sunteţi pe o listă, ei ştiu asta din contractele pe care le-au cu furnizorii şi în condiţiile în care va apărea un deficit de energie, urmează să vi se reducă puterea", a spus premierul interimar, la B1, după postarea fostului ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan.

El a precizat că este o procedură, o înştiinţare, dar de la o înştiinţare că eşti pe o listă să vii să anunţi că intrăm în blackout este o dovadă de responsabilitate.

"Asta nu trebuie făcut şi asta ţine de conştiinţa ta. Iar atunci când eşti pe post, trebuie într-adevăr să-ţi asumi să faci lucrurile care, v-am spus, nu sună bine", a mai afirmat Ilie Bolojan.

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Premierul interimar a menţionat că ministrii Energiei au fiecare o responsabilitate pentru situaţia în care am ajuns dar este foarte simplistă abordarea, pentru că nu Ministerul Energiei face politicile din acest domeniu, integral.

"O parte din politici sunt la ANRE, o parte din politici sunt la Ministerul Energiei, iar o parte din companii, companiile de bază, gândiţi-vă, Transelectrica, care este totuşi reţeaua de bază a României, este la Secretariatul General al Guvernului. Deci, au pălării diferite. Or aici e vorba de nişte politici guvernamentale, nu neapărat ale miniştilor", a mai explicat Bolojan.

Despre situaţia din energie, premierul interimar a spus cănoi am pierdut din competitivitate în aceşti ani pentru că avem o creştere de preţ a energiei faţă de anii anteriori într-o pondere mai mare decât au crescut în celelalte ţări.

"Dacă acum 10 ani de zile preţul în România la energie era mai mic comparativ cu zona din regiune, acum nu mai avem acest avantaj şi ăsta este un element de bază al competitivităţii. Nu era pentru a plăti facturi mai mici de către locuinţe şi de către gospodării, ci pur şi simplu pentru a avea firme competitive pentru că nu suntem. Firmele noastre sunt într-o competiţie şi pentru a fi, într-adevăr, rentabile, pentru a oferi salarii bune, dacă nu fac profituri, n-au de unde le oferi. Ori şi interiorul unui grup mare care este în România, gândiţi-vă la marele fabrici de maşini, primirea unor comenzi de către fabrica din România este rezultatul unei competiţii cu fabricile grupului din celelalte", a menţionat premierul.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD) a anunţat miercuri că primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie, el precizând că este strigător la cer şi un atentat la siguranţa economică a României. El mai spune că România încearcă să ţină sistemul energetic în picioare cerând industriei să producă mai puţin, iar asta nu este soluţie, ci să împingi economia spre colaps şi să pui pe umerii companiilor nota de plată pentru lipsa de decizie a unui guvern demis.