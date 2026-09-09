Olguţa Vasilescu a transmis că primarii municipiilor vor ca fondurile europene să fie gestionate regional

Primarii din România cer să fie consultați în stabilirea priorităților pentru următorul ciclu de finanțare europeană și vor ca fondurile UE să fie direcționate către proiecte concrete, care răspund nevoilor reale ale orașelor. Lia Olguța Vasilescu, președintele Asociației Municipiilor din România, a criticat modul în care a fost elaborat PNRR, susținând că autoritățile locale nu au fost consultate și că unele dintre proiecte nu au putut fi duse la bun sfârșit.

Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiovaa declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Iaşi, că primarii vor ca bugetul de stat pentru anul viitor să fie adoptat până la sfârşitul acestui an şi solicită să fie consultaţi în privinţa următorului ciclu de finanţare europeană, potrivit Agerpres.

Aflată la Iaşi pentru a lua parte la şedinţa Comitetului Director al AMR, Lia Olguţa Vasilescu a declarat că întârzierea bugetului de stat din acest an a afectat funcţionarea administraţiilor locale, care au fost nevoite să îşi aprobe bugetele abia în luna mai.

"Sunt lucruri care ne interesează să se întâmple în perioada următoare în România. Aşteptăm, de exemplu, bugetul la finalul acestui an. Nu mai vrem să trecem prin situaţia pe care am avut-o anul acesta, în sensul că am putut să aprobăm abia în luna mai bugetele în consiliile locale. Asta a afectat investiţiile noastre. Dacă ai bugetul în luna mai şi începi să faci licitaţiile, care pot să dureze până în septembrie, deja nu mai poţi demara lucrările pentru că în noiembrie trebuie să le sistezi. Este clar că anul acesta a fost un an în care investiţiile au suferit foarte mult, şi cele naţionale şi cele locale, din cauza acestui buget de stat, ceea ce se reflectă foarte mult în economia României", a declarat primarul Craiovei şi preşedinte al AMR.

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Totodată, Vasilescu a subliniat că legea bugetului de stat pentru 2007 trebuie să fie adopatată până la finalul acestui an şi că indiferent care va fi guvernul, trebuie să stabilească un obiectiv din acest lucru.

De asemenea, preşedintele AMR a subliniat necesitatea consultării permanente a autorităţilor locale în pregătirea următorului ciclu financiar european.

"Solicităm consultări permanente cu conducerea Ministerului Investiţiilor, pe fondurile europene, pentru că se discută deja foarte mult despre următorul ciclu financiar. Vrem să ştim ce proiecte putem să facem pentru următorul ciclu financiar ca să avem proiecte mature în momentul în care se dă drumul la finanţare", a afirmat Olguţa Vasilescu.

Ea a criticat faptul că pentru elaborarea Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) nu au fost consultaţi cei din administraţiile locale, iar unele proiecte nu au răspuns întotdeauna nevoilor reale ale administraţiilor locale.

"În PNRR absolut nimeni nu a fost consultat. Nu a trecut nici măcar prin Parlamentul României. După cum ştiţi foarte bine, nu s-a discutat nici cu autorităţile locale. Ne-am trezit în PNRR cu tot felul de programe care, din păcate, nu au putut fi duse la bun sfârşit", a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit acesteia, printre priorităţile indicate de primari se numără regenerarea urbană, extinderea canalizărilor pluviale, infrastructura rutieră, amenajarea parcurilor şi reabilitarea clădirilor şi monumentelor istorice.

"Nu ne mai interesează consultanţa, nu mai interesează piste de biciclete prin păduri. Pe noi ne interesează lucruri foarte concrete, cum ar fi regenerări urbane, cum ar fi canalizare pluvială - pentru că toate oraşele din România au această problemă odată cu aceste schimbări climatice, pentru pasaje rutiere, pentru parcuri monument istoric şi aşa mai departe ... Toate lucrurile acestea le-am transmis Ministerului Fondurilor Europene să le aibă în vedere atunci când începe să negocieze cu Comisia Europeană", a subliniat Olguţa Vasilescu.

Conform preşedintelui AMR, proiectele din următorul ciclu financiar ar trebui derulate la nivel regional, prin Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR), şi nu prin autorităţile de management ale ministerelor.

"De asemenea, foarte important, ne dorim ca proiectele pe care să le implementăm în următorul ciclu financiar să se deruleze pe regiune prin ADR-uri, şi nu prin autorităţile de management ale ministerului, pentru ca ar fi încă o frână în accesarea fondurilor europene. În plus, pe regiuni se cunosc foarte bine care sunt problemele. Adică o problemă pe care eu o am la Craiova, sigur nu o are domnul primar la Iaşi, şi invers. Şi atunci, la nivelul regiunilor, cu ADR-urile putem să discutam mult mai concret care sunt proiectele noastre de viitor. Parteneriatul a fost şi cu Asociaţia Comunelor şi Oraşelor, şi cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, pentru că absolut toţi suntem de acord că acest lucru trebuie să se întâmple", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Declaraţiile au fost făcute presei în contextul în care la Iaşi se desfăşoară Reuniunea Comitetului Director al Asociaţiei Municipiilor din România.

La conferinţa de presă au participat, alături de preşedintele AMR, Olguţa Vasilescu, şi ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, şi primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica.