Sondaj INSCOP. Cum ar vota românii la parlamentare: AUR 38%, PSD 19%, PNL 14%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 38% dintre români ar vota AUR, în timp ce 38,6% dintre cei care declară că sigur vor merge la vot ar opta pentru această formațiune, arată datele sondajului. Chiar dacă rămâne detașat pe prima poziție, partidul scade sub pragul de 40% în intenția de vot, potivit unui sondaj INSCOP realizat la comanda Informat.ro.

Pe locul al doilea se află PSD, cu 19,2% din totalul respondenților, respectiv 16,9% dintre votanții declarați. PNL ocupă poziția a treia, cu 14,5%, respectiv 13,9% în rândul celor care spun că sigur vor merge la vot.

Sondajul poate fi consultat AICI.

În același timp, USR ar obține 11,4% din voturi, iar în rândul votanților mobilizați ajunge la 13,4%, potrivit cercetării sociologice.

În partea a doua a clasamentului se află UDMR, cu aproximativ 4%, urmat de SENS (3,6%), SOS (3,3%) și POT (aproximativ 3%). Alte formațiuni și candidații independenți ar cumula sub 2% din intențiile de vot.

Sondajul arată că, deși AUR rămâne principalul favorit în competiția electorală, diferența față de restul partidelor se menține mare, însă formațiunea pierde ușor din procente comparativ cu nivelul simbolic de 40%.

