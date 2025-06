Kelemen Hunor, după negocieri: "Mi-am restabilit Feng Shui-ul, nu există supărare. Facem pasul înapoi"

Kelemen Hunor a fost întrebat după consultările de la Cotroceni despre decizia din negocierile partidelor pe portofoliile de miniştri şi dacă a simţit în discuţii cale de negociere pe funcţiile din guvern.

UDMR, gata să facă pasul înapoi la negocierile pentru funcţiile din viitorul guvern

"Până acum nu am simţit nimic. Până acum, am simţit ce am simţit în 2023. Când nu e nevoie de tine, atunci foarte repede se ajunge la acea soluţie. Uite, stai aici, mănânci, bine, dacă nu, vin eu şi mănânc eu. Deci altruism în politică nu e. Dar mi-am restabilit Feng Shui-ul, deci nu există supărare. Suntem gata să facem pasul înapoi, noi. Se poate discuta, dar până când nu e un premier sau o persoană nominalizată, e greu să mergi mai departe", a spus el.

El a precizat că nu au discutat aspectele legate de vicepremier fără portofoliu. "Nu am ajuns până acolo. Am discutat pe structura guvernului şi sigur de fiecare dată, într-o coaliţie, din partea fiecărui participant care nu are prim-ministru, există un vicepremier, ceea ce e corect. Dar nu am discutat nici la ce minister ar fi şi nici dacă ar fi, eventual, fără portofoliu. E o discuţie care trebuie purtată după nominalizarea primului ministru", a menţionat Kelemen Hunor.

