Kelemen Hunor: Ne-am întors la 10% din posturile efectiv ocupate. Să se aplice şi administraţiei centrale

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că în privinţa administraţiei, în coaliţie s-au întors la 10% din posturile efectiv ocupate, adică 30% din totalul posturilor, fiind vorba despre aproximativ 12.700 de posturi. Măsura s-ar aplica şi administraţiei centrale. Hunor a menţionat că Pachetul 3 va include şi măsuri de stimulare a economiei şi în noiembrie îl pot aproba.

la 20.10.2025 , 08:14
"În această săptămână, la coaliţie ne-am întors la 10% din posturile efectiv ocupate. Asta înseamnă 30% din totalul posturilor, 12.700 de posturi efectiv ocupate, pe de-o parte, dar să facem împreună cu administraţia centrală, sunt de acord, trebuie făcută împreună cu administraţia centrală şi să facem împreună cu acel pachet în care sunt câteva prevederi prin care vom stimula economia în anii care urmează", a declarat Kelemen Hunor, la Antena 3.

Liderul UDMR a precizat că, "dacă va fi un pachet, va fi un pachet cu 3 proiecte de legi, pe administraţia centrală, pe administraţia locală şi pe zona economică şi de şomaj".

"Asta a fost discuţia în această săptămână, în coaliţie şi dacă reuşim să punem acest pachet, atunci undeva în noiembrie îl putem aproba", a arătat Kelemen Hunor.

