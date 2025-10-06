Legea Majoratului Digital a trecut de Senat. Ce urmează pentru tinerii care vor acces pe platforme digitale

Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi "pentru" şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, stabilind un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale.

Conform legii, copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor. În plus, părinţii vor avea dreptul de a suspenda sau restricţiona conturile copiilor şi de a cere eliminarea conţinutului dăunător. Actul normativ impune şi obligaţii clare pentru furnizorii de servicii digitale: implementarea filtrelor de vârstă, etichetarea conţinutului pe categorii, protejarea datelor minorilor şi interzicerea publicităţii personalizate adresate copiilor.

Legea merge la Camera Deputaţilor, cameră decizională.

