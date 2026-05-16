Preşedintele Nicuşor Dan a preluat medierea pe Legea Salarizării Unitare. Reforma este una dintre restanţele guvernului Bolojan, care odată demis, rămâne la mâna Parlamentului deoarece are nevoie de acord politic pentru a trece proiectul. Legea salarizării unitare trebuie să fie adoptată până în august. În caz contrar, România pierde alte peste 700 de milioane de euro din fonduri europene prin PNRR.

Legea salarizării unitare era una dintre primele mari reforme care ar fi trebuit să fie finalizate în 2023. La jumătatea lui 2026, guvernul încă nu are un draft pe modificări şi nici consens politic.

Guvernul şi partidele s-au reunit în secret, la Comisia de Muncă din Parlament, ca să dezbată termenii legii, iar preşedintele şi-a trimis consilierul.

"Premierul Ilie Bolojan spune că niciun salariu în plată nu o să scadă, deşi sunt constrângeri legate de bani. Chetuielile cu salariile în sectorul public înseamnă peste 165 de miliarde de lei. Iar salariile din sectorul bugetar trebuie să ţină cont şi de posibilităţile reale ale economiei", explică Bianca Iacob, reporter Observator.

"Avem două posibilităţi reale: sau o corecţie de amplitudine mică, dacă nu va fi afectat sectorul public sau dacă se doresc corecţii mai mari, atunci singura soluţie este să reducem baza de cheltuieli publice unde nu se justifică", a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

Proiectul privind legea salarizării a fost subiect de dezbatere în spaţiul public imediat după ce miniştrii PSD au demisionat. Un draft al proiectului s-a scurs în presă - iar în document erau eliminate mai multe sporuri - sporul de hrană şi cel pentru condiţii vătămătoare, era modificat raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu, iar salariile erau calculate prin înmulțirea unor coeficienți cu o valoare de referință, stabilită anual prin legea bugetului de stat. La intrarea în vigoare, această valoare era prevăzută la 4.325 lei.

"A fost destul de mult feedback care ne-a venit, cum să spun, fără să-l cerem, în sensul că fusese un proiect scos pe surse care a determinat foarte multă agitație în spațiu public", a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Agitaţia a ajuns şi la faza pe scrisori - Şeful social democraţilor, Sorin Grindeanu, i-a trimis o scrisoare lui Dragoş Pîslaru, ministrul fondurilor europene în care spune că deşi toate partidele din fosta coaliție au căzut de acord să sprijine adoptarea reformelor urgente din PNRR, până acum, la Parlament nu a fost trimis niciun proiect.

"A fost trimisă pe adresă pe care nici nu o folosim. Prima mea reacție a fost unde e scrisoare? O scrisoare pierdută? Da. În fine, lăsând lucrurile acestea, s-a găsit scrisoarea. Îi voi răspunde tot pe email", a declarat ministrul Dragoş Pîslaru.

"Partidele sunt chemate luni la consultări la Cotroceni. Un guvern cu puteri depline ar putea trece mai repede reformele asumate la Bruxelles, însă preşedintele Nicuşor Dan spune că nu va desemna un premier până când nu va fi o majoritate solidă în parlament", explică Bianca Iacob, reporter Observator.

"Partidul Naţional Liberal nu va mai face o coaliţie în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condiţiile în care acest partid va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie", a declarat președintele PNL Ilie Bolojan.

Consultările oficiale vor începe luni, la 09:00 dimineața, la Palatul Cotroceni.

