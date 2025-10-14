Lia Olguţa Vasilescu anunţă un congres fără tensiuni în PSD. Cine ar putea ocupa funcţia de secretar general

Lia Olguţa Vasilescu anunţă că viitorul congres al PSD se va desfăşura "foarte lin", în ciuda speculaţiilor privind tensiuni interne. Vicepreşedintele social-democrat a precizat că soţul său, europarlamentarul Claudiu Manda, a discutat cu Sorin Grindeanu pentru a candida la funcţia de secretar general al partidului. Vasilescu spune că nu va candida la nicio funcţie, întrucât are deja un loc de drept în conducerea PSD.

"Spre disperarea unora, cred că la PSD va fi un congres foarte lin", a declarat, marţi seară, la Antena 3, Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a precizat că declaraţiile critice ale unor lideri PSD faţă de guvernul Bolojan nu au vreo legătură cu apropierea Congresului PSD.

"În niciun caz declaraţiile noastre nu au legătură cu congresul. O să vedeţi că avem acelaşi tip de declaraţii şi după congres dacă se va merge la fel. Adică dacă vor fi ordonanţe de urgenţă care vor afecta, de exemplu, administraţia publică locală, care nu vor fi puse în dezbatere publică astfel încât să le putem amenda de la început, din avizarea ministerelor, înainte să intre în şedinţa de guvern", a afirmat Vasilescu.

Olguţa Vasilescu a anunţat că nu va candida

Ea a spus că nu va candida la congres, dar că îl susţine pe Claudiu Manda pentru funcţia de secretar general al partidului.

"Claudiu Manda a avut o discuţie cu Sorin Grindeanu ca să fie secretar general pe moţiunea lui. Iar eu nu voi candida la nicio funcţie, pentru că funcţia de preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România îmi asigură un loc de drept în Biroul Permanent al partidului. Deci nu era cazul să fiu în nicio altă funcţie", a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat, luni, că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conştientizarea responsabilităţii pe care o implică.

El afirmă că viitoarea conducere naţională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar şi să găsească cele mai bune soluţii de organizare internă, astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant.

