Lia Olguţa Vasilescu, după ce Bolojan a amenințat primarii care au restanțe: Este inadmisibil

Primariul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi, că este "inadmisibil ca un premier, fost primar" să ameninţe primarii care au restanţe la plată. Premierul Ilie Bolojan a subliniat în trecut că va face publică lista primăriilor cu restanţe şi că neachitarea acestora implică o răspundere penală.

După ce Ilie Bolojan a spus că va face publică primăriilor care au înregistrat restanțe la plată și că neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a primarilor, chiar penală, Olguța Vasilescu, primar PSD al Craiovei, spune, marți seara, la Antena 3 CNN, că "e inadmisibilă o astfel de declarație, mai ales în gura unui prim-ministru, fost primar."

"Nici nu știu, între colegii mei, eu am discutat, vă dați seama, după ce a apărut această declarație, cu foarte mulți dintre ei, niciunul nu are restanțe la plata CAS sau CASS" a mai spus aceasta.

Vasilescu a mai spus că "dacă legea este obligatorie pentru noi, primarii, trebuie să fie obligatorie și pentru guvern".

Vasilescu: Pentru fiecare filă bugetară suntem obligaţi să mai facem încă un referat

"Guvernul ar trebui ca să treacă toate ordonanțele și toate ordinele de ministru prin dezbaterea publică. Și n-o face. Și așa ne-am trezit în situația în care avem ordin de ministru care ne obligă ca pentru fiecare filă bugetară să mai facem încă un referat. Am făcut un calcul... vă dați seama, într-o primărie, cum este Craiova, sunt mii de achiziții. Mii. Pentru fiecare trebuie făcut un referat. Pe hârtie. Nimeni (nu le citește - n.r.). Pentru că ele rămân la noi. Ar trebui să le citească ANAF-ul, dar nu se depozitează la ANAF, se depozitează tot în primărie. Când poate veni ANAF-ul cândva", afirmă Vasilescu.

Primarul se declară stupefiat pentru că "în epoca digitalizării, în epoca în care trimitem sateliți pe lună, noi, în continuare, ar trebui să mai angajăm niște oameni care să facă aceste lucruri", potrivit ordinului semnat de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

