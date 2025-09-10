Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Liderii coaliţiei de guvernare discută planul concedierilor din primării şi CJ

Şedinta coaliţiei de guvernare este în plină desfăşurare la Palatul Victoria. Liderii Puterii discută planul concedierilor din primării si Consiliile Judeţene.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 19:49

Preşedintele şi premierul au anunţat deja că 10% dintre functionari vor fi concediati, doar că liderii PSD resping acest scenariu. Social-democratii propun, în loc de concedieri, o reducere a cheltuielilor cu 10 la sută.

Ilie Bolojan insistă pentru desfiinţarea a cel puţin 13.000 de posturi ocupate la nivel local dar PSD se opune acestui plan. Social-democraţii au peste 1600 de primari şi 25 de şefi de Consilii Judeţene, iar Sorin Grindeanu are nevoie de sprijinul lor înainte de Congresul PSD.

În schimb, premierul susţine că procentul de 10% concedieri a fost agreat inclusiv în negocierile cu preşedintele Nicuşor Dan.

Articolul continuă după reclamă

În acest context, preşedintele încearcă să medieze conflictul dintre liderii PSD si premierul Ilie Bolojan.

O altă variantă, propusă de PSD, ar fi ca 25% din numărul total de posturi să fie desfiinţate în etape, în următorii patru ani. Datele adunate de Guvern arată că în toate Primăriile şi Consiliile Judeţene lucrează, în prezent, 125.000 de angajaţi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

coalitie guvern masuri primari demisii palatul victoria
Înapoi la Homepage
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin?
Observator » Ştiri politice » Liderii coaliţiei de guvernare discută planul concedierilor din primării şi CJ