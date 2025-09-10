Video Liderii coaliţiei de guvernare discută planul concedierilor din primării şi CJ
Şedinta coaliţiei de guvernare este în plină desfăşurare la Palatul Victoria. Liderii Puterii discută planul concedierilor din primării si Consiliile Judeţene.
Preşedintele şi premierul au anunţat deja că 10% dintre functionari vor fi concediati, doar că liderii PSD resping acest scenariu. Social-democratii propun, în loc de concedieri, o reducere a cheltuielilor cu 10 la sută.
Ilie Bolojan insistă pentru desfiinţarea a cel puţin 13.000 de posturi ocupate la nivel local dar PSD se opune acestui plan. Social-democraţii au peste 1600 de primari şi 25 de şefi de Consilii Judeţene, iar Sorin Grindeanu are nevoie de sprijinul lor înainte de Congresul PSD.
În schimb, premierul susţine că procentul de 10% concedieri a fost agreat inclusiv în negocierile cu preşedintele Nicuşor Dan.
În acest context, preşedintele încearcă să medieze conflictul dintre liderii PSD si premierul Ilie Bolojan.
O altă variantă, propusă de PSD, ar fi ca 25% din numărul total de posturi să fie desfiinţate în etape, în următorii patru ani. Datele adunate de Guvern arată că în toate Primăriile şi Consiliile Judeţene lucrează, în prezent, 125.000 de angajaţi.
