Liderii PSD amenință: Guvernul Bolojan pică dacă nu acceptă planul PSD pentru reforma administraţiei locale

Lia Olguţa Vasilescu a ameninţat că Guvernul Bolojan va cădea dacă premierul nu va accepta propunerile PSD pentru reforma din primării şi consiliile judeţene. Un alt lider social-democrat, Mihai Tudose, l-a atacat şi el pe Ilie Bolojan: "Rupem coaliţia, dar poate vine cineva care ascultă pe toată lumea. Nu dispare ţara dacă Bolojan nu mai e premier". 

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 12:25
Liderii PSD amenință: Guvernul Bolojan pică dacă nu acceptă planul PSD pentru reforma administraţiei locale Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, la ședința din Parlamentul, când Guvernul și-a asumat răspunderea pe cinci legi din pachetul fiscal și administrativ pentru reducerea deficitului bugetar, 1 septembrie 2025 - Profimedia

Val de atacuri din partea liderilor social-democrați la adresa premierului Ilie Bolojan. Întrebată joi seară, la Antena 3 CNN, dacă va cădea Guvernul în cazul în care Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administraţiei locale, primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a răspuns sec: "Da!". Și Mihai Tudose, prim-vicepreședinte al PSD, a spus aseară că Bolojan ar putea fi înlocuit cu alt premier din PNL, invocând protocolul Coaliției: PSD n-ar avea o problemă să fie alt premier de la PNL.

De ce nu a venit Ilie Bolojan la întâlnirea cu primarii

Olguţa Vasilescu s-a supărat și pentru că premierul nu a venit joi la întâlnirea de la Guvern a primarilor cu vicepremierii şi ministrul Dezvoltării. Bolojan a negat că a fost un refuz: "N-a fost niciodată un refuz de întâlniri. Ieri, pur şi simplu, s-au suprapus două activităţi, s-a lungit o şedinţă la Parlament şi nu am mai putut să vin la întâlnirea cu primarii, dar când ai doi vicepremieri şi ministru de resort, înseamnă că a fost o întâlnire cât se poate de bună", a spus premierul la Euronews.

"Invitaţia a venit prin Asociaţia Municipiilor din România. Eu am fost înştiinţată de structurile tehnice şi era iniţial pentru altă oră, dar nu puteam să ajung atunci. I-am trimis un mesaj premierului să întreb dacă putem muta şedinţa la ora 16:00 şi mi-a răspuns că da. Toţi cei care am venit acolo ştiam că ne întâlnim cu Bolojan. N-avea niciun rost să ne întâlnim cu Cseke (Cseke Attila, ministrul Dezvoltării – n.r.), pentru că ştim părerea lui. Dar s-a bifat o dezbatere publică ce trebuia făcută", a mai spus Olguţa Vasilescu la Antena 3.

Olguţa Vasilescu a mai spus că primarii şi preşedinţii de consilii judeţene nu au înţeles exact ce vrea să facă Guvernul: "Partea proastă este că noi nu am înţeles varianta finală a Guvernului, iar pentru asta ne-am dus. Am solicitat să vină cu altă variantă. Aşteptam să aflăm care este aceasta. N-am aflat-o, pentru că tot ce ne-a zis Cseke, la un moment dat, l-am întrebat dacă este şi varianta premierului, la care el a răspuns că nu poate vorbi în numele premierului".

Tudose: Nu dispare țara dacă Bolojan nu mai e premier

Tot joi seară, Mihai Tudose a transmis că nu dispare țara dacă pleacă Bolojan. "Rupem coaliția, dar poate vine cineva care ascultă pe toată lumea. Nu dispare țara dacă Bolojan nu mai e premier. Noi avem un protocol de coaliție cu PNL, cu USR, cu UDMR și cu grupul minorităților. În acel protocol scrie foarte clar că PSD are mandatul de prim-ministru în ultimii doi ani. În primii doi ani, mandatul de prim-ministru îi revine PNL. Este treaba PNL. Noi nu avem nicio problemă cu PNL", a declarat prim-vicepreședintele PSD, la B1 TV.

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturile ocupate în primării şi în consiliile judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun. Cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, pentru a evita concedierile angajaţilor.

olguta vasilescu ilie bolojan mihai tudose reforma administratiei locale psd pnl
