În timp ce statul se tot împrumută pentru salarii, coaliţia de guvernare nu izbuteşte să taie din cheltuieli. Ultima propunere este o provocare pentru Ilie Bolojan. Primarii sunt gata să concedieze 20% dintre angajaţi dacă premierul dă afară 20% dintre bugetarii de la guvern şi din ministere. După aproape o lună de negocieri, Coaliţia de guvernare nu a căzut de acord cu nicio variantă de a face economii.

Premierul insistă să concedieze, în primă fază, cel puţin 13.000 de angajaţi la nivel local, dar PSD şi UDMR se opun. Ca să evite disponibilizările, liderii social-democraţi propun reducerea cheltuielilor cu salariile.

"Fie se face o reducere de cheltuieli de salarizare de 10% pentru fiecare UAT […] Şi a doua variantă, ca din total posturi să fie o reducere de 40%. Cu alte cuvinte să nu fie disponibilizări mai mari de 20% din posturile efectiv ocupate" a spus primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Ilie Bolojan: În condiţiile astea nu putem merge mai departe

"Am spus că în condițiile astea nu putem merge mai departe. Ar fi din partea mea o lipsă de respect față de cetățeni să ştiu că nu pot să fac ceva când sunt pe un post" a spus premierul României, Ilie Bolojan.

"Peste 800.000 de bugetari lucrează în administraţia centrală. Dintre aceştia, peste 600.000 în instituţii finanţate integral din bugetul de Stat. Practic: dacă s-ar aplica procentul de 20%, ar fi concediaţi 167.000 de angajati. De cealaltă parte, în Primării şi Consilii Judeţene, avem 125.000 de posturi ocupate. O reducere de 20% ar însemna ca 25.000 de angajaţi să fie trimişi acasă. Anul trecut, Statul a cheltuit 164 miliarde de lei cu salariile din aparatul bugetar. Anul acesta, cheltuielile sunt cu 8% mai mari. Doar în primele 7 luni, salariile bugetarilor au consumat 100 miliarde de lei" a explicat reporterul Observator Marius Gîrlaşiu.

Cum însearcă angajaţii să îşi salveze locurile de muncă

Fără să ştie de planurile primarilor, mai mulţi angajatii din administraţia locală încearcă să îşi salveze singuri locul de muncă.

"O parte dintre angajati încearcă să găsească soluţii pentru a-şi menţine joburile. Cei de la comune încearcă să migreze la oraşe, la municipiile de lângă, iar cei din municipii încearcă să se transfere să vină la concursuri la autorităţile centrale" a spus primarul oraşului Bacău, Lucian Viziteu.

"Sunt convins că cea mai bună soluţie ar fi ca întreaga Coaliţie să aibă un candidat comun, altfel riscăm să fragmentăm guvernarea […] Cel mai important este în momentul acesta ca guvernul României să fie funcţional" a spus primarul interimar al orașului București, Stelian Bujduveanu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, replică pentru Grindeanu

Tot astăzi, purtătoarea de cuvânt a Guvernului i-a dat replica preşedintelui PSD în alt scandal. Sorin Grindeanu a contrazis anunţul făcut de ea, potrivit căruia Coaliţia a decis să nu prelungească plafonarea preţului pentru alimentele de bază.

"Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeste având în spate un mandat din partea premierului Romaniei" a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

Premierul va negocia mâine marile lanţuri de magazine posibilitatea de a prelungi plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază.

