Liderul AUR, George Simion propune un pact național privind migrația, pe model polonez

Președintele AUR, George Simion, a anunțat inițierea unui acord între partidele politice din România pentru controlul migrației, inspirat din modelul aplicat în Polonia. Pactul, asemănător Declarației de la Snagov, ar urma să fie elaborat în urma unei dezbateri naționale și vizează o poziție comună față de pactul european privind migrația.

București, România, 14 iulie 2025: George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), gesticulează în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva guvernului, depusă de partidul său, în cadrul ședinței comune a Parlamentului - Profimedia

Președintele AUR, George Simion, a anunțat luni că formațiunea pe care o conduce propune un acord al partidelor politice din România privind controlul migrației, scrie Mediafax.

Liderul AUR susține că s-a inspirat din modelul polonez. El propune ca partidele din România să ajungă la un numitor comun în ceea ce privește modelul în care poate fi abordată problema migrației.

"Vom propune ca toate formațiunile politice să ajungă la un acord privind pactul de migrație propus de UE", a transmis George Simion în cadrul unui eveniment AUR.

Referință la Declarația de la Snagov și poziția AUR în plan european

Pactul va fi realizat în urma unei dezbateri naționale și va avea forma unui acord precum cel de la Snagov. Declarația de la Snagov este un document semnat în 1995 de către liderii partidelor parlamentare din România, care atesta acordul forțelor politice față de strategia națională pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană.

În cadrul evenimentului de luni, George Simion a mai anunțat că, în plan european, AUR va cere "exceptarea minorilor din aceste schimbări de gen și din lumea celor care sunt confuzi din acest punct de vedere".

În ceea ce privește politica internă, George Simion a transmis că partidul său va depune o moțiune simplă împotriva fiecărui ministru din actualul cabinet și una împotriva întregului cabinet.

