Ludovic Orban, după decizia CCR: "Sunt revoltat. Am sperat să existe o schimbare în abordare cu noile numiri"

După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.

la 20.10.2025 , 16:42
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a explicat că este revoltat de această decizie.

Ludovic Orban spune că de mai mulți ani se înceracă eliminarea pensiilor speciale.

El spune că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan pe această temă.

Consilierul prezidențial susține că trebuie văzută exact motivarea Curții Constituționale și că, în funcție de aceasta, "se poate lua o decizie cu privire la ceea ce este de făcut".

