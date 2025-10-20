Ludovic Orban, după decizia CCR: "Sunt revoltat. Am sperat să existe o schimbare în abordare cu noile numiri"
După două amânări, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor magistraţilor. Motivul este procedura adoptării, potrivit surselor Observator. Asta înseamnă că procedura de adoptare trebuie reluată.
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a explicat că este revoltat de această decizie.
Ludovic Orban spune că de mai mulți ani se înceracă eliminarea pensiilor speciale.
El spune că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan pe această temă.
Consilierul prezidențial susține că trebuie văzută exact motivarea Curții Constituționale și că, în funcție de aceasta, "se poate lua o decizie cu privire la ceea ce este de făcut".
