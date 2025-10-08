CCR a amânat azi, pentru a doua oară, reforma pensiilor speciale pentru magistrati. Aceştia acuză în continuare liderii politici şi presa că ar fi stârnit un val de ostilitate împotriva judecătorilor si procurorilor. România riscă să piardă peste 200 milioane euro dacă legea care va creste vârsta de pensionare si va plafona pensiile magistratilor va pica la CCR. Comisia Europeană va evalua vineri măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar.

Judecătorii CCR nu s-au pus de acord nici astăzi cu privire la reforma pensiilor speciale pentru magistrati. Curtea a amânat verdictul pentru data de 20 octombrie. Legea contestată de Înalta Curte de Casaţie prevede că vârsta la care se pensionează magistratii va creste gradual la 65 de ani, prag care va fi atins în 2035. În plus, cuantumul pensiei va fi plafonat la 70% din ultimul salariu net, fata de 80% din brut pe legea în vigoare. Premierul a avertizat, recent, că s-ar putea retrage din functie dacă această lege va pica la controlul CCR.

Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat azi liderii politici

"Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Am văzut în ultima vreme că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD. Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat azi liderii politici şi aşa zisele campanii mediatice, care în viziunea CSM au creat un "climat de ostilitate creat împotriva magistraților" si "au urmărit discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea acestuia pentru situația economică și socială în care se află România". Pensia medie a magistratilor depăseste, în prezent, 25.000 lei, adică 5.000 de euro în fiecare lună. Asta în timp ce pensia medie din sistemul public este de 2.800 de lei, de 9 ori mai mică decât pensiile magistratilor.

"În ipoteza în care va exista o soluție de admitere a sesizării ÎCCJ, cu siguranță ea va fi pe aspecte punctuale dacă va exista, adică pe măsurile tranzitorii sau pe cuantumul pensiei ca element de discriminare între cei care se pensionează peste 9 ani și cei peste 10 ani", a declarat Daniel Fenechiu, senator PNL. CCR a amânat azi si legea care va introduce noi măsuri fiscale pentru firmele din România. Curtea a validat, totusi, reforma din sistemul de Sănătate si reforma companiilor de Stat, proiecte care au fost contestate de partidele AUR, POT si SOS România. "Schimbările asigură o mai mare transparență, o eficientizare a modului în care e condus sistemul de sănătate", a declarat Alexandru Rafila, purtător de cuvânt al PSD.

Legea care modifică guvernanța corporativă va reduce cu o treime numărul membrilor din consiliile de administrație ale companiilor de stat si va plafona indemnizatiile si sporurile încasate de acestia. În plus, o persoană va putea face parte dintr-un singur consiliu de administratie, fată de cel mult două în prezent. Noile reguli nu vor afecta mandatele actuale, ci se vor aplica de la următoarea selectie în toate companiile de stat.

