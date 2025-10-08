Mihai Fifor, deputat PSD, denunţă direcţia guvernului Bolojan. "Încăpăţânare demnă de un kamikaze"
Deputatul PSD Mihai Fifor critică dur politicile de austeritate ale guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care le consideră aplicate cu o "încăpățânare demnă de un kamikaze", în dauna românilor cinstiți. Deși afirmă că sprijină coaliția de guvernare, Fifor atrage atenția că măsurile impuse fără dialog și fără consultarea Parlamentului riscă să afecteze grav economia și încrederea populației în stat.
25 mai 2018 – Varșovia, Polonia – Ministrul Apărării din România la acel moment, Mihai Fifor, în timpul consultărilor guvernamentale de la Varșovia - Profimedia
Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că, deși susține coaliția, guvernul condus de premierul Bolojan duce țara într-o direcție greșită, aplicând reforme și austeritate cu o încăpățânare "demnă de un kamikaze", care afectează românii onești și vulnerabili.
Austeritatea nu este reformă, ci o lovitură dată celor cinstiți
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰