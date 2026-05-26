Mama unui adolescent care şi-ar fi pierdut viața în urma unei provocări virale de pe TikTok a criticat guvernul britanic pentru întârzierea măsurilor privind interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani.

Mama unui copil care ar fi murit din cauza unei provocări pe Tiktok cere interzicerea reţelelor sociale - Facebook/Ellen Roome

Ellen Roome, mama lui Jools Sweeney, în vârstă de 14 ani, se numără printre părinții care urmează să se întâlnească cu premierul britanic Keir Starmer, în contextul în care perioada de consultare publică privind o posibilă interdicție pentru minori se încheie în această săptămână, potrivit The Guardian.

Într-un interviu acordat postului BBC Radio 4, Roome a transmis un mesaj ferm autorităților: „Este momentul să luați o decizie și să acționați cu adevărat. Nu îmi pasă dacă le închideţi pentru adulţi şi copiii până când nu sunt sigure. Doar închideţi-le, reparaţi-le şi apoi le puteţi porni din nou.”

Potrivit acesteia, marile companii de tehnologie investesc sume uriașe în dezvoltarea platformelor, însă ar trebui să aloce resurse serioase și pentru protecția utilizatorilor. Roome consideră că abia după ce rețelele sociale pot garanta un mediu sigur ar trebui să fie accesibile din nou copiilor.

Articolul continuă după reclamă

Președinta Partidului Laburist, Anna Turley, a declarat că guvernul britanic intenționează să profite de acest moment pentru a introduce măsuri mai ferme privind siguranța copiilor online, însă a subliniat că perioada de consultare a fost necesară pentru a construi o legislație eficientă și adaptată evoluției tehnologiei.

Fostul ministru al sănătății, Wes Streeting, a criticat dur companiile de tehnologie, comparând rețelele sociale cu industria tutunului. El susține că platformele sunt concepute intenționat pentru a crea dependență, în special în rândul copiilor și adolescenților.

"Ei știu că este dăunător, iar modelul lor de afaceri este construit astfel încât să atragă copiii de la vârste cât mai mici și să îi transforme în dependenți prin funcții special create pentru a capta atenția și a-i ține pe platformă cât mai mult timp posibil”, a declarat el.

Un exemplu invocat frecvent în această dezbatere este Australia, unde accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani a fost deja restricționat. Deși unele persoane reușesc să ocolească regulile, Streeting consideră că măsura rămâne utilă dacă poate proteja măcar o parte dintre copii.

Guvernul britanic analizează în prezent mai multe opțiuni: limitarea funcțiilor precum livestreaming-ul și distribuirea locației, restricționarea algoritmilor personalizați, eliminarea mecanismelor de tip „infinite scroll” și introducerea unor intervale orare obligatorii fără acces la ecrane pentru minori.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰