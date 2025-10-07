Ministra Mediului: Garda Naţională va primi zeci de drone cu senzori pentru depistarea poluării

Ministerul Mediului a semnat contractul prin care Garda Națională de Mediu va fi dotată cu zeci de drone performante, echipate cu senzori capabili să detecteze sursele de poluare chiar și pe timp de noapte. Noile echipamente vor ajuta inspectorii să intervină rapid în zonele cu niveluri ridicate de poluanți și în cazurile de poluare accidentală.

Ministrul Mediului, Diana Anda Buzoianu, participa la o dezbatere publica alaturi de reprezentanti ai societatii civile pentru selectia directorului general interimar al Romsilva, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), in Bucuresti, luni, 25 august 2025 - Hepta

Garda de Mediu va fi dotată cu drone cu senzori care vor fi folosite în acțiunile de control, a anunțat marți ministra Mediului, Diana Buzoianu, transmite MEDIAFAX.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Este vorba despre drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din POIM și PDD.

Articolul continuă după reclamă

Dronele vor identifica rapid sursele de poluare

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰