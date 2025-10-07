Ministra Mediului: Garda Naţională va primi zeci de drone cu senzori pentru depistarea poluării
Ministerul Mediului a semnat contractul prin care Garda Națională de Mediu va fi dotată cu zeci de drone performante, echipate cu senzori capabili să detecteze sursele de poluare chiar și pe timp de noapte. Noile echipamente vor ajuta inspectorii să intervină rapid în zonele cu niveluri ridicate de poluanți și în cazurile de poluare accidentală.
Garda de Mediu va fi dotată cu drone cu senzori care vor fi folosite în acțiunile de control, a anunțat marți ministra Mediului, Diana Buzoianu, transmite MEDIAFAX.
Este vorba despre drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din POIM și PDD.
Dronele vor identifica rapid sursele de poluare
Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte.
