Ministrul Apărării: NATO a decis să nu doboare drone ruseşti în spaţiul aerian al Ucrainei

Ministrul Apărări, Ionuţ Moşteanu, a declarat că aliaţii europeni au decis să nu intervină în spaţiul aerian ucrainean. Declaraţia acestuia vine după ce luna trecută Volodimir Zelenski propusese Poloniei și României să doboare drone rusești deasupra Ucrainei.

Ministrul Apărării: "Aliații au decis să nu se implice în spațiul aerian al Ucrainei" - YouTube / Guvernul României

La finalul ședinței de Guvern de joi, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, au vorbit cu jurnaliştii despre proiectul privind stagiul militar voluntar, dotarea armatei şi poziţionarea României faţă de războiul din Ucraina.

Întrebat de un jurnalist dacă se conturează un scenariu în care dronele ruseşti să fie lovite în Ucraina, Ionuţ Moşteanu a negat că ar exista o înţelgere în acest sens între aliaţii europeni.

"Nu, în momentul acesta nu. Aliații au decis că alianța nu se implică dincolo de granițele alianței, în spațiul aerian al Ucrainei. Decizia este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean", a declarat Ionuţ Moşteanu.

În ultima perioadă mai multe drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, Estoniei şi României. După aceste evenimente, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a propus vecinilor săi membri NATO să doboare dronele ruseşti deasupra Ucrainei.

