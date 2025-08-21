Ministrul Economiei, Radu Miruță, clarifică cine este "diavolul fără chip"

Radu Miruță, Ministrul Economiei și Digitalizării, a vorbit joi seara despre "diavolul fără chip", referindu-se la angajaţii ministerului care au închis ochii la "aranjamente". Miruţă a spus că a fost adusă "tămâia ca el să plece", scrie Mediafax.

Miruță a spus că sunt șase companii în care a fost numită o conducere ilegală și a vorbit despre "diavolul care are chip". El a fost întrebat, joi seara, la Antena 3 CNN, cine este "diavolul fără chip".

"O compunere dintre angajații ai Ministerului, dintre oameni din puterea decizională a acestei țări, care au închis ochii în astfel de aranjamente. Am spus acum câteva săptămâni că acest diavol stă în detaliile prin care sunt numiți oamenii în companiile de stat. Astăzi am văzut cum arată și am adus și tămâia ca el să plece. Pentru că ce s-a întâmplat, momentan am stins, însă pentru a se stinge complet trebuie schimbată legea. Iar pentru ca legea să fie schimbată, trebuie o voință politică", afirmă Miruță.

Miruţă: Acest draft nu rezolvă problema, ci betonează combinațiile deja existente

Ministrul afirmă că a văzut că Secretariatul General al Guvernului a pus în dezbatere publică miercuri un draft ca o propunere de schimbarea acestei legi, s-a uitat pe acel draft și a venit cu propuneri de îmbunătățire, "pentru că din punctul meu de vedere, acel draft nu rezolvă de fapt problema, ci betonează combinațiile deja existente".

Întrebat cum arată aceste "combinații" și cum au ajuns să aibă aceste companii conduceri ilegale, Radu Miruță a spus că a verificat în primă tranșă șase dintre companiile Ministerului Economiei.

"Avioane Craiova, IOR, Iprochim, IAR, Șantierul Naval 2 Mai și cred că mai este una. Mecanismul e foarte simplu. Conducere nu mai aveau din 2016 și conform legii nici nu trebuia să se ajungă să expire mandatele că trebuiau înnoite prin selecție. S-a dat un ordin de ministru în 2017 ca să înceapă selecția, să se selecteze firma care să vină să facă o selecție pe management corporativ. Din 2017 până în 2024, timp de șapte ani de zile, nu s-a întâmplat nimic, au rămas companiile cu interimat șapte ani. E în afara legii. Dincolo de asta, în 2024 s-au trezit să facă selecția, însă între timp se schimbase legea. Se schimbase legea cu mai multe hopuri. Au început să facă selecția în 2024 pe legea existentă în 2017, care presupunea numire directă. Nu întâmplător, ci pentru că pentru a-și pune omul cu pixul", a spus Miruță.

Ministrul spune că persoanele care au condus ministerul "nu s-au pus întâmplător"

Întrebat dacă există nume pe care să le facă publice, Miruță a spus că are nume și prenume despre oamenii care sunt în ultima perioadă în aceste companii de stat puși prin metoda asta.

"Cine i-a pus în general? Cine a condus ministerul, că nu se pun întâmplător acești oameni", spune ministrul.

În privința a două companii, IOR și Avioane Craiova, Radu Miruță a fost, la rândul său, acuzată că a numit membri din USR în conducere.

"Ca să vă dați seama de penibilul acuzației, aceste companii nu au avut numire de opt ani de zile. Numirile trecute erau pe zeci de mii de lei. La două din aceste companii am pus doi sau trei oameni din cei zece pe care-i cunoșteam înainte și eram obligat să pun niște oameni și absolut legitim să pui niște oameni sperând că sub conducerea ta la minister companiile astea vor deveni mai eficiente. Cam cât de mare e sinecura să pui pe cineva care are 17.000 de euro numindu-l acolo pe 2.778 de lei?", a explicat ministrul Economiei.

Aceștia nu au renunțat, însă, la banii pe care îl câștigau, pentru că în Consilie de Administrație e o chestiune adițională. Practic, ei cumulează, vor putea câștiga banii din privat.

"Da, cumulează, dar un om care ia din privat 17.000 de euro nu vine pentru o sinecura la 2.700 de lei", se apără Miruță.

