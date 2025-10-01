Antena Meniu Search
Ministrul Finanţelor dă asigurări că TVA-ul nu va creşte şi taxele nu vor fi majorate în 2026

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu există planuri pentru o creştere a TVA în 2026 şi nici o mărire a taxelor. Acesta a precizat că se face o analiză în privinţa TVA pentru HoReCa , iar în funcţie de rezultatul acesteia urmează să fie luată o decizie, scrie News.ro.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 20:53
Ministrul Finanţelor dă asigurări că TVA-ul nu va creşte şi taxele nu vor fi majorate în 2026 Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustine o conferinta de presa la Palatul Victoria, in Bucuresti, miercuri, 13 august 2025 - Hepta

Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, dacă exclude creşterea TVA, a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit de la începutul anului viitor. 

"Nu aş vrea să fac astfel de evaluări acum. Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creştere, nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026", a afirmat Nazare.

Întrebat dacă nu va creşte TVA în HoReCa, ministrul Finanţelor a răspuns: "HoReCa e un caz aparte. Aşteptăm analiza şi, pe baza analizei, vom discuta în coaliţie şi vom lua o decizie".

El a fost întrebat dacă vor creşte impozitul pe profit şi pe venit. 

"V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele", a explicat Alexandru Nazare.

