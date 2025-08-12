Ministrul Ivan îşi numeşte finul într-o poziţie importantă la stat, în plină luptă anti-sinecuri şi privilegii

Ministerul Energiei a anunțat că l-a nominalizat pe Alin Demian ca administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. Presa locală scrie că Alin Demian nu este doar directorul de cabinet al ministrului Energiei, ci și finul lui Bogdan Ivan, care l-a cununat în 2017.

Ziarul Bistrițeanul scrie că Ioan Alin Demian este finul ministrului Bogdan Ivan, din 2017 - bistriteanul.ro

În plin scandal legat de eliminarea privilegiilor, ministrul Energiei și-a numit finul într-o funcție de conducere la Hidroelectrica. Pesedistul Bogdan Ivan, (34 de ani) unul dintre cei mai tineri miniștri din actualul guvern, l-a propus pe Alin Demian, directorul său de cabinet, ca reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.

Comunicatul Ministerului Energiei justifică numirea lui Demian, precizând că este un "economist, cu o carieră solidă în administrație, care îi atestă competențele necesare pentru a ocupa această funcție". Ioan Alin Demian este și finul ministrului, care l-a cununat în 2017, relatează bistriteanul.ro. Propunerea va fi votată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8 septembrie.

Ministrul Energiei a propus numirea șefului său de cabinet într-o funcție de conducere la Hidroelectrica

Articolul continuă după reclamă

"Conform procedurilor și actelor normative în vigoare, Ministerul Energiei a nominalizat o persoană pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere (CS) la SPEEH Hidroelectrica SA, pentru un mandat temporar. Nominalizarea este pentru un mandat strict limitat la 2 luni și este o procedură standard pentru a asigura interimatul în funcționarea CS al societății până la finalizarea tuturor procedurilor de numire definitivă a 3 membri în Consiliul de Supraveghere.

SPEEH Hidroelectrica SA a demarat procedura de ocupare a 3 posturi de membru în Consiliul de Supraveghere în luna iulie, termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură fiind 01 septembrie 2025, ora 16:00. Ulterior, procedura prevede analiza dosarelor și parcurgerea tuturor pașilor de evaluare a candidaților înscriși (criterii de selecție, interviu etc.).

În ceea ce privește nominalizarea domnului Alin Demian, vă informăm că acesta este absolvent al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, având masterate în Management Financiar și în Dezvoltare Durabilă. Are o experiență de peste 10 ani în sectorul privat și în cel public, unde a îndeplinit sarcini cu mare responsabilitate în fața comunității.

Economistul Alin Demian are o carieră solidă în administrație, care îi atestă competențele necesare pentru a ocupa funcția de membru în Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica" a transmis Ministerul Energiei.

Cine este Ioan Alin Demian: de la primăria Coșbuc, la supravegherea Hidroelectrica

Potrivit bistriteanul.ro, Alin Ioan Demian a ocupat funcții locale, fiind viceprimar, administrator public al comunei Coșbuc (Bistrița-Năsăud) și consilier județean. Din 2017, este și finul ministrului Bogdan Ivan.

L-a urmat pe Bogdan Ivan la București imediat după ce acesta a fost numit ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, în 2023. A fost consilierul său personal și ulterior a devenit directorul de cabinet al ministrului Energiei.

De asemenea, Demian este membru al Consiliului de Administrație al Poștei Române și al Societății Naționale de Radiocomunicații.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰