PSD pune în stand-by Coalitia de guvernare! Social democratii au decis azi că nu vor mai lua parte la şedintele cu PNL, USR şi UDMR şi conditionează revenirea la negocieri de adoptarea unui pachet prin care să fie eliminate unele privilegii. Este vorba despre pensiile speciale, reducerea agenţiilor din subordinea Guvernului şi consiliile de administratie ale companiilor de stat. O linie roşie pentru rămânerea la guvernare este şi continuarea investitiilor din programul Anghel Saligny.

Liderii PSD au invocat iniţial atitudinea USR cu privire la înmormântarea lui Ion Iliescu. Doar că, în şedinta de azi, social-democratii au uitat complet de fondatorul partidului.

Au discutat, în schimb, despre miliardele din programul Anghel Saligny şi despre nemultumirile liderilor judeteni. În final, Sorin Grindeanu a anunţat condiţiile puse de PSD pentru a dezgheţa relaţia cu partenerii de guvernare.

"Vom avea întâlnire cu min Finanțe pentru a discuta despre investiții, execuția la zi, despre Angel Saligny, marile proiecte, despre educație după care vom reveni", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD.

Social democrații au decis în unanimitate să pună în stand-by Coaliția de guvernare

Sorin Grindeanu și liderii PSD vor boicota ședințele Coaliției, iar PSD pune condiții dure pt a reveni la masă discuțiilor. Continuarea investițiilor din programul Anghel Saligny, reforma companiilor de Stat şi pensiile speciale ale magistraților sunt liniile roșii anunțate de liderii PSD.

"Dacă vorbim de un pachet de eliminare a privilegiilor, mâine poate fi adoptat acest lucru prin asumarea răspunderii", spune Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD.

Chiar dacă au ameninţat recent cu ieşirea de la guvernare, liderii PSD au evitat subiectul în timpul şedintei de azi. Surse Observator spun că ruperea Coalitei și retragerea în Opoziție rămâne în discuție, dar ar fi ultima opțiune luată în calcul.

"Sper să nu avem o astfel de situație. Întotdeauna într-o coaliție de 4 partide plus minorități nu este ușor să armonizezi lucrurile", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

"PSD nu a intrat la guvernare că să iasă după după două luni de zile asta să fie limpede, cu atât mai mult cu cât PSD are azi mai mulți parlamentari decât au PNL și USR la un loc", a declarat Daniel Zamfir, senator PSD.

Reporter: Înmormântarea lui Ion Iliescu a fost de fapt un pretext? Aveţi cu totul alte nemulţumiri decât ce s-a anunţat oficial.

"Nimeni nu ameninţă cu nimic, PSD a mers în faţa românilor cerându-le votul. Vrem să fie consultati atunci când se anunţă decizii", a declarat Victor Negrescu, europarlamentar PSD.

Între timp, fostul ministru de Externe, Titus Corlăţean, a anunţat oficial că va candida pentru şefia PSD. Social-democratii nu au stabilit, încă, data Congresului, dar alegerile interne vor avea loc, cel mai probabil, în această toamnă.

