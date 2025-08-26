Ministrul Justiției, despre greva procurorilor: Nu este permisă. Ministerul nu a fost informat

Ministrul Justiţiei susţine că greva procurorilor nu este permisă şi că nu a primit niciun fel de „comunicare instituțională” în legătură cu suspendarea activității, în semn de protest față de proiectul Guvernului privind pensiile speciale.

Radu Marinescu, propunerea PSD pentru postul de ministru al Justitiei in guvernul de coalitie condus de premierul Ilie Bolojan (nu se afla in imagine), este audiat in comisia de specialitate a Parlamentului, luni, 23 iunie 2025, in Bucuresti - Hepta/Mediafax_Foto-Alexandru_Dobre

"Eu pot să accept că există nemulțumiri ale unor categorii profesionale, nu vorbesc numai de magistrați, care sunt până la un punct normal într-o societate democratică în care pot să existe divergențe, pot să existe puncte de vedere diferite. Important este ca orice manifestare a acestor nemulțumiri să fie una în limitele legii și să nu afecteze desfășurare a unui serviciu public fundamental pentru societate, care este acela al justiției. În momentul de față e un lucru foarte important de precizat. Ministerul Justiției nu a primit niciun fel de înștiințare oficială din partea partenerilor din mediul judiciar cu privire la natura exactă cu privire la temeiurile cu privire la conținutul și limitele eventualelor măsuri de protest, care înțeleg și eu, văzând în mass-media că au fost adoptate de diverse segmente ale entităților judiciare.

Deci, în momentul de față noi nu avem din partea CSM sau a Parchetului General, cu toate că procurorii-și desfășoară activitatea sub autoritate a ministrului justiției, nu avem o înștiințare oficială, formală cu privire la natura și întinderea acestor proteste. După cum am menționat, dialogul a fost o coordonată în atenția Ministerului Justiției încă de la începutul acestei guvernări. Încă de la momentul la care am fixat ca reper trecerea la vârsta de pensionare standard inclusiv pentru magistrați, am susținut necesitatea dialogului și s-au și realizat forme concrete de dialog pe această coordonat. Asta însă nu înseamnă că nu trebuie să avem în vedere care sunt competențele specifice și limitele constituționale pentru fiecare dintre puterile din stat. Până la urmă, atributul de a legifera este al Parlamentului și al Guvernului, în condițiile date de lege, astfel încât, în momentul de față, Guvernul și Parlamentul sunt în exercitarea atribuțiilor lor legale și constituționali. Repet, dialogul nu trebuie să fie exclus. Dialogul este o componentă esențială în colaborare instituțională în mediul judiciar. Noi am fost și suntem deschiși la dialog, dar mi se pare firesc ca dacă cineva adoptă o anumită formă de protest care să impacteze activitatea judiciară, să ne-o comunice ca atare și apoi, bineînțeles, dacă este necesar, să avem orice fel de de discuție cu privire la nemulțumiri cu privire la aceste proteste, cu privire la limitele lor", a declarat Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

"Greva nu este permisă"

Întrebat dacă magistrații pot să facă grevă, Marinescu a răspuns: „Conform legii, greva nu este permisă pentru acest tip de activitate”, a declarat ministrul la Euronews.

"Deocamdată avem Parchetul București și Curtea de Apel București. Este o chestiune care este la latitudinea reprezentanților mediului judiciar. Pentru mine, foarte importanți sunt cetățenii. Pentru mine, foarte importanți sunt justiția bile. Pentru mine, foarte important e sunt drepturile și libertățile cetățenilor care sunt implicați în actul de justiție și care trebuie să fie respectate, trebuie să fie protejate. Repet, este legitim să fie nemulțumit, este legitim să protestez, dar în limitele legii și fără a afecta serviciul public esențial, care este justiția.

Sunt conștient de faptul că multe nemulțumiri care țin de calitatea legislației, de infrastructură, de încărcătura de activitate sunt nemulțumiri care au legitimitate și care vă asigur că vor primi răspuns, pentru că ele sunt țintite prin programul nostru de guvernare. Colaborăm cu mediul judiciar, vom găsi soluțiile necesare pentru ca justiția din România să fie cât mai performant în ceea ce privește nemulțumirile legate de această componentă a reformei pensiilor de serviciu. Este un proiect de lege inițiat de către colegii noștri de la Ministerul Muncii în a găsi un răspuns la o problemă legitimă pentru întreaga societate românească și care este aceea atragerii fondurilor europene în mecanismul PE", a mai spus ministrul Justiţiei la Antena 3.

