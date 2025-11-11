Ministrul Justiției nu a primit plângerea penală a CSM împotriva Oanei Gheorghiu: Nu am semnat

Ministrul Justiției a transmis că nu a primit plângerea penală a Consiliului Superior al Magistraturii împotriva Oanei Gheorghiu. CSM a anunțat luni seara că a depus o plângere penală și o acuză pe vicepremier de incitare la ură, violență sau discriminare, după ce, într-o intervenție televizată, Oana Gheorghiu a comparat sistemul de pensii al magistraților cu "un fel de Caritas care nu putea dura la nesfârșit". Președintele Nicușor Dan a declarat marți că nu va semna cererea de avizare a urmăririi penale, pentru că, deși declarația Oanei Gheorghiu este una "nefericită", nu reprezintă o faptă penală, iar reacția CSM este mult "exagerată".

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, marți, că nu a primit la cabinet plângerea penală a Consiliului Superior al Magistraturii împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Într-o intervenție telefonică la Digi 24, Marinescu a declarat că, în calitate de membru al CSM, nu a semnat acea plângere penală și nici nu a participat la discuții pe această temă.

Ministrul Justiţiei: Nu am semnat această plângere

"Până în momentul de față, nu (am primit plângerea). Eu sunt membru de drept al CSM-ului. Însă CSM-ul poate lua astfel de decizii, fie într-o formă de plen, fie printr-o consultare a membrilor săi. Cred că mai multe lămuriri puteți obține cu siguranță de la CSM. Pentru această plângere penală nu am participat la discuții și nu am acordat un vot într-un sens sau într-altul și, evident, vă repet, nu am semnat această plângere. (...) Eu ca ministru am o obligație de prudență și, de aceea, nu vreau să comentez asupra demersului de sesizare a organelor de urmărire penală, asupra temeiniciei sale sau asupra finalității", a explicat Radu Marinescu.

El a făcut apel la responsabilitate și echilibru în legătură cu disputa publică generată de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților. "Echilibru, foarte multă responsabilitate, să ponderăm discursul nostru atunci când ne aflăm într-o poziție de demnitate publică sau, corespunzător, când suntem într-o poziție de responsabilitate într-o altă putere, cum este inclusiv cea judecătorească. În egală măsură, dacă este să cităm din jurisprudența constituțională, ar trebui să ne reamintim că o constantă a acestei jurisprudențe, când analizează raportul dintre instituțiile și autoritățile statului de drept, insistă asupra faptului că trebuie să existe loialitate, cooperare, în niciun caz disensiune și escaladare a unei confruntări, care, sub nicio formă, nu ajută nici agendei publice legitime și nici încrederii publicului în statul de drept", a adăugat ministrul Justiției.

Marinescu a apreciat declarația dată de președintele Nicușor Dan în legătură această dispută. "În momentul de față nu sunt în țară, particip la un eveniment al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Europeană, dar am observat în această dimineață punctul de vedere al domnului președinte Nicușor Dan, pe care eu îl apreciez ca fiind un punct de vedere care reflectă situația momentului și anume că declarația doamnei vicepremier a fost, cred că dânsul a spus, nefericită, poate hiperbolică, poate, eu știu, într-o notă emoțională și că reacția CSM-ului, din câte înțeleg, nu întrunește o finalitate prin neacordarea avizului de către domnul președinte", a indicat ministrul Justiției.

CSM o acuză pe Oana Gheorghiu de "incitare la ură și violență"

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat luni că a decis să sesizeze organele abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, în legătură cu declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile speciale ale magistraților. CSM susține că, prin declarațiile sale, Gheorghiu a încălcat independența justiției și statutul magistraților într-un mod "iresponsabil" și "populist".

Reacţia preşedintelui Nicuşor Dan

Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu. El a calificat declarația acesteia privind pensiile magistraților drept "nefericită", dar a spus că reacția a fost "exagerată". "Nu poate o opinie să constituie faptă penală și, în momentul în care va veni, dacă va veni, cererea de avizare a urmăririi penale, eu n-o voi semna, nu este nicidecum o faptă penală", a explicat șeful statului. Potrivit acestuia, Gheorghiu trebuie să rămână în funcție. "Desigur, toată lumea greșește și nu e o greșeală așa de mare", a comentat el.

Declaraţia controversată a Oanei Gheorghiu

Întrebată sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraților, Oana Gheorghiu a răspuns: "Eu le-aș transmite magistraților un mesaj - le-aș spune că îi înțeleg. Este foarte greu să renunți la un lucru care ți s-a dat. (...) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta și dintr-o dată să ți se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinși într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârșit și oamenii care sunt pragmatici și raționali ar trebui să înțeleagă asta. România nu își permite să mai plătească acești bani, nu își permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum, iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentințe îi iau de undeva și îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente".

