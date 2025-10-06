Ministrul Mediului, despre criza apei potabile de la Praid: "Consiliul Judeţean are banii necesari"

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre situația crizei apei potabile de la Salina Praid, unde 40.000 de oameni se confruntă de patru luni cu lipsa apei potabile, respingând acuzațiile că ar bloca soluțiile.

"Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj", a declarat ministrul Mediului, la TVR Info, precizând că Ministerul Mediului a oferit un studiu realizat de Apele Române pentru o soluție de desalinizare pe termen scurt, care a fost aprobat în Consiliul Național pentru Situații de Urgență.

Guvernul a alocat deja banii necesari pentru achiziționarea sistemului de desalinizare.

"Astăzi Consiliul Județean are banii necesari, trebuie doar să facă achiziția pentru soluția de desalinizare, ca pe termen scurt până pe termen mediu să existe apă potabilă", a explicat Diana Buzoianu, conform Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Soluția de desalinizare poate funcționa câțiva ani, asigurând apă potabilă pe termen scurt și mediu. Pentru soluția pe termen lung, a fost cerut un studiu de la Apele Române privind modalitatea de acces la apă pentru comune. Acest studiu a fost finalizat și trimis la Ministerul Dezvoltării, care trebuie să inițieze împreună cu Ministerul Mediului o propunere către Guvern, cu banii alocați pe termen lung.

Ministrul a reacționat și la acuzațiile că ar bloca proiecte: "Când sunt foarte mulți șmecheri care își dau mâna și încep să zică că, Doamne, ce rău este la Ministerul Mediului, când în sfârșit am început să supărăm un pic și șmecherii din Romsilva, când nu am fost de acord cu toate șmecherile care se făceau la Apele Române (...) toate lucrurile astea supără".

Potrivit unei informări transmise în luna septembrie de Instituția Prefectului județului Harghita, starea de alertă a fost prelungită la Praid până pe 10 octombrie, inclusiv. Pe durata stării de alertă, autoritățile vor mobiliza toate forțele și resursele necesare pentru executarea lucrărilor care se impun și vor informa constant populația și localitățile învecinate despre evoluția situației. Accesul în zona afectată, inclusiv în Canionul de Sare, rămâne interzis, iar autoritățile locale sunt pregătite să acorde asistență persoanelor și gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situația o va impune, precizează sursa citată.

În informarea Instituției Prefectului se mai arată că "este asigurată monitorizarea permanentă a evoluției fenomenului, a parametrilor apei din pârâul Corund și cursurile de apă din aval de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de urgență Oltul al județului Harghita".

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a instituit pentru prima dată stare de alertă în localitate pe 8 mai, când au început infiltrațiile în subteran, în urma ploilor abundente. Ulterior, după inundarea salinei de apele pârâului Corund, starea de alertă a fost prelungită periodic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰