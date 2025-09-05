Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că sunt bani de pensii până la finalul lui 2025 şi a explicat că ministerul va face şi unele economii în acest an, atât de la investiţii, dar şi pentru că renunţă la o chirie de 30.000 pe care o plătea unui privat pentru un sediu.

- Ministrul Muncii, întrebat dacă vor fi bani de pensii până la sfârşitul anului: "Dacă vom face economii" - Facebook / Florin Manole

Florin Manole a fost întrebat, joi, la Antena 3, dacă are ministerul bani de pensii până la sfârşitul anului. "Întotdeauna va avea", a răspuns ministrul Muncii. El a fost întrebat în contextul în care mai multe ministere au afirmat că nu mai au bani de salarii până la sfârşitul anului.

"S-au mai spus lucrurile astea şi în alte dăţi. Şi banii au fost. Banii sunt şi vor fi dacă vom face nişte economii şi vom face nişte economii anul ăsta. Vom face economii de la unele investiţii care pot aştepta să fie implementate şi anul viitor. Vom face o economie din cheltuielile ministerelor. Vă dau un exemplu. Renunţăm în câteva zile la o chirie de 30.000 de euro pe care o plăteam unui privat pentru un sediu.

Am găsit soluţie şi putem să acomodăm colegii noştri care lucrau acolo în alte părţi, astfel încât fie să plătim RA-APPS-ului o sumă în plus, fie să găsim o soluţie în interiorul clădirilor pe care le avem. Avem o clădire pe care o putem renova cu puţin bani. Şi asta ne va ajuta să punem acolo suficiente birouri şi să economisim foarte mult dacă am fi plătit chirii", a explicat Florin Manole.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei România are unele dintre cele mai ieftine locuinţe din Europa. Vă permiteţi să cumpăraţi una? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰