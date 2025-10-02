Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Neamț: "Inconștiența administrativă nu va fi tolerată"

Alexandru Rogobete a anunțat că va semna vineri ordinul de demitere a conducerii DSP Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru Spitalul Județean și a eliminat laboratorul de radioterapie din planuri. Ministrul a catalogat situația drept "intolerabilă".

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 21:08
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Neamț: "Inconștiența administrativă nu va fi tolerată" București, România. 16 iulie 2025: Alexandru Rogobete, ministrul român al Sănătății, vorbește în timpul unei conferințe de presă la sediul ministerului. - Profimedia

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri va semna ordinul pentru demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru construirea unui corp nou al Spitalului Judeţean Neamţ și a impus eliminarea laboratorului de radioterapie din planuri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Radioterapia pentru pacienții oncologici, prioritate în spitalele publice

Articolul continuă după reclamă

Potrivit ministrului Sănătăţii, pacienţii oncologici din Neamţ şi din întreaga regiune au nevoie de acces la servicii moderne de radioterapie în unitățile medicale de stat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acesta a adăugat că, în mandatul său, interesul pacienţilor şi protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

alexandru rogobete neamt
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan?
Observator » Ştiri politice » Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Neamț: "Inconștiența administrativă nu va fi tolerată"