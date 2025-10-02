Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Neamț: "Inconștiența administrativă nu va fi tolerată"
Alexandru Rogobete a anunțat că va semna vineri ordinul de demitere a conducerii DSP Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru Spitalul Județean și a eliminat laboratorul de radioterapie din planuri. Ministrul a catalogat situația drept "intolerabilă".
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri va semna ordinul pentru demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru construirea unui corp nou al Spitalului Judeţean Neamţ și a impus eliminarea laboratorului de radioterapie din planuri.
Radioterapia pentru pacienții oncologici, prioritate în spitalele publice
Potrivit ministrului Sănătăţii, pacienţii oncologici din Neamţ şi din întreaga regiune au nevoie de acces la servicii moderne de radioterapie în unitățile medicale de stat.
Acesta a adăugat că, în mandatul său, interesul pacienţilor şi protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private.
