Ministrul Sănătăţii, după conferinţa anti-vaccin de la Braşov: Solicit Colegiului Medicilor să ia măsuri

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat sâmbătă, în urma organizării unei conferinţe, la Braşov, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor moderne. Acesta condamnă categoric aceste manifestări, despre care spune că pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină. Rogobete a mai spus că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor, scrie News.ro.

Ministrul solicită societăţilor profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public, inclusiv prin "pseudoconferinţe" golite de orice conţinut ştiinţific. El cere Colegiului Medicilor din România să ia mǎsuri de urgenţǎ şi precizează că autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acţiunilor de răspândire a informaţiilor false trebuie să se sesizeze.

Dezinformarea medicală, un atac direct la sănătatea românilor

"Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna şi nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienţilor în tratamentele moderne. Astăzi, la Braşov, a avut loc o conferinţă fără nicio bază ştiinţifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină şi în instituţiile statului", spune ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul solicită societăţilor profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public, inclusiv prin "pseudoconferinţe" golite de orice conţinut ştiinţific.

"Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua mǎsuri de urgenţǎ. Este un moment în care corpul medical trebuie să îşi formeze proprii anticorpi, sancţionând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici faţă de adevăr şi faţă de pacienţi. În faţa manipulării, nu există neutralitate", mai spune ministrul.

Mesajul ministrului pentru public: Nu vă lăsaţi manipulaţi

Rogobete precizează că "este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici, ia jurământul faţă de pacienţi înseamnă adevăr şi ştiinţă, nu manipulare şi conspiraţii".

"Profit de ocazie şi transmit un mesaj direct opiniei publice: nu vă lăsaţi manipulaţi! Informaţi-vă din surse credibile şi fireşti, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viaţa şi sănătatea au întotdeauna prioritate în faţa fake-news şi impostură. Am obligaţia să fiu tranşant: ştiinţa nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacţie este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acţiunilor de răspândire a informaţiilor false trebuie să se sesizeze", subliniază ministrul în mesaj.

Conferinţa care a promovat teorii conspiraţioniste

Mai mulţi medici din spitale publice şi clinici private din România participă sâmbătă, la Braşov, la o conferinţă intitulată "COVID-19 şi convergenţa bio-digitală". În loc de ştiinţă, pe scenă sunt promovate teorii conspiraţioniste despre vaccinarea anti-COVID, morţi subite şi controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24.

La conferinţa desfăşurată la Braşov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum "explozia de cancere post-vaccinare", "copii care mor din cauza vaccinului COVID" şi ideea unei "conspiraţii globale prin vaccinare". Printre cei care susţin astfel de teorii se numără medici cu funcţii în spitale publice. Este cazul unui medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Braşov. La eveniment participă şi Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog şi de medicină internă din Iaşi, şef de lucrări la Universitatea de Medicină şi Farmacie. De asemenea, apar pe listă şi Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în Bucureşti, un medic de dermatovenerologie din Oneşti, Tatiana Uruioc, medic neurolog şi coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuşi, dar şi Argentina Tudor, psiholog din Arad, conform, Digi24.ro.

