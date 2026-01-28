Antena Meniu Search
Mircea Abrudean: "România poate şi trebuie să fie un hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei"

România poate şi trebuie să fie un hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei, odată cu încheierea războiului, a declarat, miercuri, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a menţionat că înfiinţarea unei camere de comerţ trilaterală cu Republica Moldova şi Ucraina ar constitui o platformă instituţională comună pentru proiecte transfrontaliere.

28.01.2026
Mircea Abrudean: "România poate şi trebuie să fie un hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei" - Sursa: Facebook/ Mircea Abrudean

"România, Republica Moldova şi Ucraina vor să înfiinţeze o Cameră de Comerţ Trilaterală. Vom avea astfel o platformă instituţională comună prin care companiile din cele trei state, dar şi alte state membre ale Uniunii Europene vor putea constitui parteneriate public-private şi consorţii pentru proiecte transfrontaliere şi care vor viza reconstrucţia infrastructurii, economiei şi comunităţilor ucrainene afectate de război. România poate şi trebuie să fie un hub logistic pentru reconstrucţia Ucrainei, odată cu încheierea războiului, un moment atât de aşteptat de noi toţi", a scris preşedintele Senatului pe Facebook. 

România, Republica Moldova şi Ucraina vor să înfiinţeze o Cameră de Comerţ Trilaterală

El a menţionat că România, Republica Moldova şi Ucraina sunt piloni "de bază" pe Flancul estic al NATO şi investiţiile în infrastructură, în apărare şi parteneriatele strategice, mai ales cu SUA, sunt esenţiale.

"Când vorbim despre granițe puternice este foarte important să ne protejăm teritoriul și suveranitatea, dar și să avem parteneriate economice puternice. Pe Flancul Estic al NATO, România, Republica Moldova și Ucraina sunt piloni de bază, iar investițiile în infrastructură, în apărare și parteneriatele strategice, mai ales cu SUA, sunt esențiale. Inițiativa Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova de a crea o Cameră de Comerț Comună Trilaterală beneficiază deja de sprijinul a peste 250 de instituții și organizații din cele trei țări și a fost inclusă în documentul strategic al Alianței Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei.", a adăugat Mircea Abrudean

