Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, susţine că blocajele semnalate de fermieri în transportul cerealelor prin Portul Constanţa nu sunt provocate de lipsa capacităţii, ci de probleme de programare şi coordonare. Pentru a eficientiza operaţiunile, Miruţă a decis emiterea unui ordin de ministru prin care transporturile vor fi planificate în funcţie de capacitatea navelor aflate în port. Potrivit ministrului, măsura ar urma să reducă timpii de aşteptare pentru trenuri şi TIR-uri şi să elimine situaţiile în care acestea rămân încărcate în triaje sau parcări, fiind folosite practic ca depozite mobile de cereale. Ministrul afirmă că noul sistem ar trebui să elimine şi situaţiile în care anumite transporturi ar fi prioritizate în mod informal la încărcare.

Miruţă schimbă regulile pentru transportul cerealelor în Portul Constanţa: "Problema este lipsa de coordonare" - Hepta

"Un pic de ordine pentru procesarea cerealelor româneşti în Portul Constanţa. Cerealele româneşti trebuie să circule, nu să stea blocate în trenuri şi TIR-uri. Am decis emiterea unui ordin de ministru care să oblige programările pe lanţ pentru încărcarea vapoarelor în Portul Constanţa", a scris Radu Miruţă pe pagina sa de Facebook.

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Ministrul Transporturilor afirmă că personalul portului ştie cu suficient timp înainte ce nave urmează să intre la încărcat, ce capacitate au şi va anunţa de îndată operatorii de transport feroviar şi rutier, care au la dispoziţie doar câteva zile să îşi programeze transportul cerealelor asociat acelei nave.

"Altfel, vagoanele de tren şi TIR-urile nu mai stau încărcate prin triaje şi parcări, devenind depozite de cereale mobile. Dispare mica înţelegere despre cine iese din coadă şi intră înainte la încărcat. Se reduce timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, îmbunătăţim coordonarea dintre Port, operatori, transportatori şi producători şi introducem un mecanism mai eficient de sancţionare a celor care nu respectă regulile", a explicat ministrul Transporturilor.

Potrivit acestuia, nu există o lipsă de capacitate pe calea ferată: "Există loc pentru mai multe trenuri. Problema este lipsa de coordonare".

Viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, a anunţat, luni, modificarea Ordinului ministrului Transporturilor privind aprobarea Regimului de acceptanţă a trenurilor de marfă în staţiile de cale ferată care deservesc Portul maritim Constanţa, măsură menită să fluidizeze exportul cerealelor româneşti, după ce fermierii s-au plâns că întâmpină o serie de dificultăţi logistice.