Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene: "România nu este în criză economică"
România nu este într-o criză economică, ci într-o criză fiscal-bugetară, dar are la dispoziţie nişte resurse europene enorme necheltuite, care ne pot trece această perioadă dificilă, a declarat, joi, ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România - Obiectiv 2035.
Ministrul a atenţionat că România nu trebuie să aştepte finalizarea negocierilor la nivel european cu privire la viitorul exerciţiu financiar, ci trebuie să gândească un model de ţară în care sectorul agricol să aibă "un loc de frunte".
El a subliniat că prin absorbţie de fonduri europene România poate traversa această perioadă "tensionată fiscal-bugetară".
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a participat joi la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.
