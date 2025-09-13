Moşteanu, despre scandalul mercenarilor români din Congo: Dacă vor să fie mercenari, nu au ce căuta în Armată

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că militarii români care au participat ca mercenari în Congo au profitat de anumite "portiţe" şi lacune din legislaţie şi regulamente. El a adăugat că aceste breşe vor fi eliminate, iar un proiect de lege este deja pregătit pentru a preveni repetarea unor astfel de cazuri, informează News.ro.

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă a simţit, de când este ministru al Apărării, că generali ai Armatei Române sunt mai degrabă fani Călin Georgescu.

"Deloc", a răspuns Moşteanu.

Moşteanu, despre generali: "Oameni loiali României"

La argumentul că totuşi fost militari români care şi-au luat concediu pentru a lupta ca mercenari în Congo alături de Horaţiu Potra, unul dintre apropiaţii lui Călin Georgescu, ministrul Apărării a replicat: "M-aţi întrebat de generali. Sunt generali cu care lucrez aproape zilnic. Sunt oameni loiali României, loiali alianţelor şi parteneriatelor pe care le avem. Sunt oameni care au ajuns în aceste funcţii lucrând cu NATO ani de zile, având contacte săptămânale. Oamenii aceştia care au ajuns acum generali sunt cumva în floarea vârstei, în floarea experienţei şi de ani de zile lucrează în structuri europene şi în structuri NATO. Sunt oameni fideli României, nu fideli altora. Şi asta pot să vă spun cu mâna pe inimă, oamenii pe care.... nu i-am cunoscut pe toţi, dar cei mai importanţi şi cu care am lucrat în aceste două luni şi jumătate".

El a explicat că este posibil ca unii dintre cei peste 80.000 de militari să aibă asemenea simpatii, dar că ei sunt marginali.

"Acum, Armata Română este o mică ţară. Statistic, când vorbeşti de zeci de mii de persoane, peste 80 de mii de persoane, e posibil ca unul sau altul să aibă şi altfel de gânduri. E vorba de statistică aici. Dar, dacă sunt, sunt marginali. Oamenii cu care lucrez în mod constant şi care îşi pot pune amprenta pe acţiunile concrete pe care Armata Română le face şi pe deciziile concrete pe care Armata Română le ia, sunt oameni fideli acestei ţări", a precizat ministrul Apărării.

El a fost întrebat cum îşi explică faptul că au fost militari care au luptat în Congo.

"Unii dintre militari. Au găsit nişte portiţe şi au speculat nişte lipsuri, să spun aşa, din legi şi din regulamente pentru a merge acolo şi a lupta ca mercenari într-un spaţiu în care controlul Rusiei e destul de evident în zonele acelea din Africa. Acum închidem portiţele acestea. Există un proiect de lege pe care îl co-iniţiem cu Ministerul Afacerilor Interne, există încă un proiect de lege depus de colegii mei din USR care e deja în Parlament pentru a nu se mai putea face acest lucru, există cercetări interne şi există chiar şi s-au trimis către parchete anumite dovezi pentru a se începe cercetarea în anumite cazuri, că sunt cazuri în care au fost pur şi simplu speculate nişte portiţe", a afirmat Ionuţ Moşteanu.

El a explicat că unii militari şi-au luat concediu de paternitate pentru a putea pleca în Congo.

"Pe alte părţi sunt nişte lucruri care ţin de sfera penalului şi acelea au fost... Unii au plecat, de exemplu, şi-au luat concedii de paternitate, au zis ”Mă duc să-mi cresc copilul". Ceea ce este şi ilegal, şi imoral. Lucrurile astea nu trebuie să se întâmple plus că, iată, ştirbesc prestigiul armatei. Dacă vor să se facă mercenari, nu au ce căuta în Armata Română. Armata Română este a României", a mai declarat ministrul Apărării.

El a fost întrebat şi cât se mai câştigă acum în armată.

Salariile mai mari aduc recruți în Armată

"Depinde în funcţie de grad şi de funcţie. Cei care intră acum în sistem, soldaţii, ajung la aproape 1000 de euro net cu norma de hrană. Şi pentru intrare e un venit bun. Şi iată că anul trecut acest venit a făcut ca să vină mulţi către armată. Avem un spor net, să spun aşa, între intrări versus ieşiri de 6.000 de oameni anul trecut, după ani de zile în care a fost scădere. Şi anul trecut au venit mai mulţi, au rămas mai mulţi în sistem decât plecau şi asta este foarte important ca semnal, avem în fiecare an cei care termină promoţiile la şcolile militare şi practic termină în vară şi în septembrie îi vedem în structuri şi în acelaşi timp sunt oameni care merg în rezervă, care îşi cer trecerea în rezervă, însă una peste alta şi anul ăsta vom vedea un spor pozitiv şi sper să continue acest spor pozitiv pentru că e nevoie de efective mai multe, e nevoie de efective mai bine profesionalizate, e nevoie de tineri", a subliniat Moşteanu.

El a afirmat că va fi trimis în Parlament o iniţiativă legislativă prin care va fi instituit serviciul militar voluntar.

"Avem pe masa CSAT o lege nouă care va fi trimisă către Parlament în toamna aceasta privind pregătirea populaţiei pentru apărare, prin care instituim un serviciu militar voluntar în care un tânăr între 18 şi 35 de ani poate să vină în armată, patru luni de zile, primeşte soldă, la final primeşte nişte bani, rămâne în rezerva armatei române, dacă îi place şi este bun, poate să devină militar profesionist şi de aici va creşte din nou baza de recrutare a Armatei Române", a mai transmis ministrul Apărării.

