Moşteanu ştia de 2 zile că SUA îşi retrag trupele: E o reevaluare, nu se vorbeşte despre retragere

Armata SUA retrage 800 de soldaţi din România. Alţi 1.000 de militari vor rămâne în ţara noastră.

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, spune că ştia despre acest lucru de luni, 27 octombrie, şi spune că aştepta momentul pentru a face anunţul pentru a fi corelat cu reacţia SUA. Informaţia a apărut însă mai rapid, pe surse.

Moşteanu ştia de 2 zile de retragerea americanilor

"E o reevaluare, nu se vorbeşte despre o retragere. Franţa este ţara care are cele mai multe trupe în România. Armata Română e principală forţă care apără România. Suntem în legătură permanentă cu aliaţii, vom vedea dacă vor veni mai mulţi militari aliaţi în România. Cine aşteaptă minuni, nu se întâmplă minuni de la o zi la alta. Luni, 27 octombrie, am aflat de plecarea trupelor americane din România. NATO e cea mai mare forţă militară din lume şi Articolul 5 ne protejează pe toţi", a declarat Ionuţ Moşteanu în cadrul unei conferinţe de presă.

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, spune că această retragere nu ar trebui să reprezinte un motiv real de îngrijorare. Militarii americani de la Deveselu şi Câmpia Turzii nu vor fi retraşi. Singurii care pleacă sunt militarii de la Mihail Kogălniceanu care făceau parte din brigadă din Divizia 101 Aeropurtată, o unitate de elită a Armatei SUA.

Moşteanu este de părere că parteneriatul strategic cu Statele Unite nu este şi nu va fi afectat de această retragere şi se ia în calcul înlocuirea militarilor americani cu soldaţi ai armatelor statelor membre NATO.

