Nicuşor Dan şi-a prezentat lista donatorilor din campania electorală. Cine sunt principalii susţinători

Nicuşor Dan a declarat şi care au fost sumele cheltuite şi donaţiile primite în campania pentru alegerile locale din 2024. "În precampania din alegerile locale din 2024, am avut donaţii de 1.750.000 de lei, şi cheltuieli de 1.600.000 de lei, deci diferenţa dintre donaţiile pe care le-am primit şi cheltuielile pe care le-am făcut 145.000 de lei. Dintre donatori, Măriuca şi Florin Talpeş, - 660.000 de lei, Bogdan Micu - 250.000 de lei, astea sunt sumele mai mari de 5.000 de euro şi 3.179 donaţii online de la 2.954 de donatori care au donat prin platformă. Suma strânsă a fost de 843.000 de lei", a afirmat Nicuşor Dan.

El a mai precizat că în campania pentru alegerile locale din 2024 a cheltuit 660.000 de lei, suma maximă prevăzută de lege, pentru care s-a împrumutat de 480.000 de lei. Nicuşor Dan a menţionat că întreaga sumă cheltuită i-a fost rambursată de Autoritatea Electorală Permanentă, iar apoi el a rambursat împrumuturile venite de la o bancă şi de la trei persoane fizice.

Nicuşor Dan a prezentat şi donaţiile din precampania pentru alegerile prezidenţiale. "În precampania prezidenţială din 2025, donaţiile au fost de 9.500.000 de lei, cheltuielile au fost de 7.000.000 de lei, deci rezultă o diferenţă de 2.500.000 de lei, donaţii totale mai puţin decât cheltuielile pe care noi le-am făcut în precampanie. Donaţii online, mai puţin de 5.000 de euro, au fost 18.700 de donaţii de la 15.800 de donatori unici. Iar suma strânsă a fost de 6.500.000 de lei", a declarat Nicuşor Dan.

Cei mai importanţi donatori din campania lui Nicuşor Dan

El a menţionat cine au fost cei care au donat sumele cele mai mari. "A fost o întrebare în timpul campaniei cine au fost persoanele care au donat sume mai mari. Cinci persoane: Măriuca şi Florin Talpeş - 810.000 lei, Dan Ostahie - 810.000 lei, asta era suma maximă pe care o persoană fizică putea să o doneze, Aurel Iancu - 500.000 de lei, Ana Maria Mihai - 250.000 de lei şi o persoană care a donat 485.000 de lei şi care a dorit să rămână confidenţială. Evident că informaţia este la autorităţile statului despre cine e respectiva persoană", a explicat preşedintele României.

Nicuşor Dan a mai afirmat în campania electorală pentru alegerile prezidenţială a cheltuit peste 60 de milioane de lei. "Iar în campania pentru alegerile prezidenţiale, cheltuielile pe care le-am făcut în turul întâi 20 de milioane şi jumătate de lei, pentru care am solicitat rambursarea de la Autoritatea Electorală. Pentru asta m-am împrumutat cu 20.200.000 de lei de la 111 persoane. Cheltuielile totale din turul doi - 40.500.000 lei, asta era limita legală, pentru care m-am împrumutat cu 38.500.000 lei la 239 de persoane", a mai afirmat Dan.

Măriuca şi Florin Talpeş sunt matematicieni de profesie, iar în 2023 au înfiinţat Bitdefender Voyager Ventures, specializată în investiții în early-stage cybersecurity startups, cu accent pe continentul european, controlată integral de Bitdefender Holding BV (Olanda). Dan Ostahie este proprietarul Altex, cel mai mare retailer electroIT din România.

