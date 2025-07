"Patru puncte de la mine. În primul rând pe măsurile fiscale. Vreau să transmit românilor că este o chestiune provizorie. Economia are potenţial de dezvoltare imediat ce trecem peste această perioadă de dezvoltare. Vreau să asigur investitorii că suntem oameni serioşi. În momentul în care va veni rectificarea bugetară, administraţia prezidenţială va propune o reducere cu 20% pentru a recurge la efortul colectiv.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

De ce nu s-a început cu măsuri de corecție a privilegiilor înainte de măsurile care să afecteze toate lumea: răspunsul este că a fost o presiune a timpului pentru piețele financiare. Singurul lucru care era credibil pentru ei era că vor crește veniturile. Pe chestiunea TVA-ului, angajamentul guvernului a fost că TVA-ul nu va crește și că vom avea o reevaluare înainte de 15 octombrie. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA era nevoie de un set de măsuri cu Comisia, cu agențiile de rating și această măsură putea să nu fie luată.

A fost o greșeală uriașă a politicului când pensia a ajuns să fie mai mare decât salariul. Stimulezi oamenii să iasă din sistem. A două greșeală a clasei politice au fost mesaje heirupiste care au făcut ca din zona de magistrați foarte mulți să iasă la pensie. În felul ăsta, prin pierderea unor profesioniști calitatea actului de justiție a scăzut.

Mesajul foarte ferm în legea magistraților există o prevedere tranzitorie care spune că persoanele care îndeplinesc condiția de pensionare la acest moment își păstrează drepturile pe care legea le prevede dacă vor ieși la pensie mai târziu. Această prevedere tranzitorie va rămâne în modificarea legii magistraților. Toți cei care îndeplinesc vârsta de pensionare nu trebuie să se precipite să iasă din sistem", a declarat Nicuşor Dan.

În ceea ce priveşte politica externă, Nicuşor Dan a anunţat că vineri va face o vizită oficială în Germania, unde se va întâlni cu președintele german, cancelarul și oameni de afaceri. În perioada 25 - 26 iulie va urma o vizită oficială în Austria, iar pe 29 iulie este momentul în care România trebuie să transmită Comisiei schița de proiecte pe care dorește să le finanțeze din Programul de înarmare SAFE al Europei.

Preşedintele, despre cheltuielile din campania electorală

"Pentru că a fost o discuție despre cheltuielile din campanie și precampanie, am venit cu o situație. În precampania din alegerile locale din 2024 am avut donații de 1,75 milioane lei și cheltuieli de 1,6 milioane de lei. Diferența 145.000 lei. Dintre donatori, Bogdan Micu 250.000 lei, 3179 donații online. Suma strânsă a fost de 843.000 lei. În campanie am cheltuit 660.000 lei pentru care m-am împrumutat de 480.000 lei.

Suma mi-a fost rambursată de autoritatea electorală și am rambursat aceste împrumuturi. În precampania prezidențială donații de 9,5 milioane lei. Cheltuieli de 7 milioane lei, deci rezultă o diferență de 2,5 milioane lei. Donații online sub 5.000 de euro 18.700 de la 15.800 donatori unici. Suma strânsă a fost de 6,5 milioane lei.

Cinci persoane au donat sume mai mari Talpeș 805.000 lei, Aurel Iancu 500.000 lei. În campanie cheltuieli în turul 1, 20,5 milioane lei, pentru care am solicitat rambursare. M-am împrumutat 20,5 milioane de lei de la 111 persoane. Cheltuieli totale pentru turul doi au fost 40,5 milioane de lei pentru care m-am împrumutat 30 milioane de lei", a declarat şeful statului.

Întrebat când ar putea numi un șef la SRI, preşedintele a declarat: "Pentru SRI, într-un timp relativ scurt, o să vedem când avem sesiune parlamentare, pentru că eu fac propunere, iar parlamentul trebuie să voteze".

Nicuşor Dan explică creşterea TVA

În ceea ce priveşte creșterea TVA, Nicuşor Dan a declarat că: "în acea lună înainte de numirea premierului, m-am uitat pe foarte multe date financiare și în cunoștință de cauză am avut această discuție cu coaliția și premierul desemnat și asta a fost înțelegerea la momentul formării guvernului. Pentru ca corecțiile să fie făcute cu menținerea TVA la 19 % era nevoie de un complex de măsuri.

Din momentul în care am numit guvernul cu această condiție toate discuțiile, măsuri au intrat în atributul guvernului. Discuția este complexă, noi eram într-o situție în care planul acesta de măsuri trebuia să fie rapid credibil pentru Comisia Europeană și investitori (...) Este un guvern care are susținerea parlamentară. Atât timp cât această coaliție va funcționa măsurile vor merge înainte".

Dan: CSM ar trebui să se gândească la mine ca la un partener

Întrebat despre acuzaţia CSM privind tergiversarea pensionării magistraților, preşedintele Dan a spus că instituţia "ar trebui să se gândească la mine ca la un partener". "Cred că și-au ales prost persoana împotriva căreia să iasă cu un comunicat de presă. Am fost des în instanța de judecată, înțeleg că sunt mulți magistrați care lucrează sâmbătă și duminică, că volumul de muncă e de multe ori peste puterile unei persoane. Înțeleg că acest oprobiu public la dresa magistraților face rău democrației.

CSM ar trebui să se gândească la mine ca la un partener. În momentul în care m-am uitat la cererile de pensionare am văzut că sunt incomplete. Nu erau toate actele pe care le primiseră. Am solicitat ca dosarele să fie completate, asta s-a întâmplat, am încercat în weekend dar nu am avut timp, e o chestiune de zile până când le voi semna, nu e un război, o răzmeriță, e o chestiune administrativă, a explicat Dan.

Cum caracterizează Nicuşor Dan relaţia cu Guvernul

"Pe multe din măsurile pe care le-am auzit pe pachetul 2 și 3 le-am auzit dinainte. Am fost foarte atent la chestiunea magistraților pentru că totuși nu e o meserie ca oricare alta. De calitatea actului de justiție depind foarte multe lucruri. Am avut mulți oameni care au ieșit din sistem și calitatea actului de justiție a scăzut.

Suntem în politică și încercăm fiecare dintre noi să acționăm în interesul național. Interesul național este ca România să iasă din această criză cu un guvern stabil. Eu sunt optimist că această coaliție va funcționa până depășim acest obstacol", spune şeful statului.

Ce spune preşedintele despre reducerea propriei indemnizaţii

La începutul conferinţei de presă, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că bugetul administraţiei prezidenţiale va fi redus cu 20%, însă a precizat că această măsură nu va afecta salariul său.

"Putem reduce bugetul Administrației cu 20%, asta înseamnă 20 de milioane de lei, mult mai mult decât 1.000 sau 2.000 de lei pe care i-aș putea reduce eu la salariu. (...) Pentru moment nu există această intenție".

Şeful statului, despre banii alocaţi partidelor

Statul ar trebui să finanțeze campaniile electorale, consideră Nicuşor Dan, susținând că fără o astfel de prevedere nu ar fi avut niciodată acces la cele 60 de milioane de lei necesare. Totuși, admite că subvențiile anuale pentru partide ar trebui reduse.

"Eu cred că e bine ca statul să finanțeze campaniile electorale, putem discuta de sume, de limita de 3%, dar fără o astfel de prevedere eu nu aș fi avut niciodată 60 de milioane de lei. E un lucru bun pentru ca partidele și competitorii să meargă la fel de fel de oameni pentru a cere bani. La subvențiile anuale pentru partide, aici sunt de acord că trebuie să avem o reducere.

Uitându-ne la cum a fost politica înainte de această lege, eu cred că această lege este corectă. Erau sacoșe cu bani care veneau la partide. Presiunea pe conducerile centrale ale partidelor era mai mare, pentru că banii veneau din teritoriu. Legea finanțării partidelor a avut două avantaje: a scos mulți din banii negri și a întărit puterea centrală. Negativ a fost că mulți dintre acești bani s-au dus pentru a cumpărat trusturi de presă care nu au mai fost obiective și aici trebuie să reflectăm un pic".

Nicuşor Dan a anunţat sâmbătă organizarea conferinţei de presă

Nicuşor Dan a anunţat organizarea conferinţei de presă sâmbătă, la Congresul PNL. La plecarea de la eveniment, el a fost întrebat de ce la începutul mandatului făcea constant declaraţii şi dacă va exista o comunicare şi în perioada următoare. "La începtul mandatului colegii dumneavoastră mă aşteptau la poartă ceea ce nu era... Luni la ora 10 facem o conferinţă şi o să răspund la absolut toate întrebările", a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan nu a avut încă nicio reacţie la măsurile economice pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, care includ şi creşterea TVA, despre care preşedintele a dat asigurări în campania electorală că nu va creşte. Preşedintele este aşteptat să îşi motiveze decizia de a nu semna încă zeci de decrete de pensionare ale magistraţilor. Nicuşor Dan ar mai putea vorbi despre numirea şefilor serviciilor secrete.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă faceţi asigurare de călătorie când plecaţi în vacanţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰