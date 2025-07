Urmăriți principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan, live text, pe www.observatornews.ro!

Preşedintele Nicuşor Dan va susţine o conferinţă de presă, miercuri, începând cu ora 14:00, la Palatul Cotroceni, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Ce prevede reforma pensiilor speciale

Premierul Ilie Bolojan a anunţat marţi că vrea să crească vârsta de pensionare pentru magistraţi la 65 de ani şi să scadă veniturile foştilor angajaţi din justiţie. Premierul a prezentat reforma pensiilor speciale, care va fi adoptată până în toamnă. Magistraţii se vor putea pensiona după 35 de ani de vechime în muncă. Şi salarizarea din domeniu va fi modificată, după ce statul a plătit 2 miliarde de euro despăgubiri în urma proceselor. Reforma pensiilor speciale face parte din pachetul 2 de măsuri. Până va fi adoptată avem suspendaţi 230 de milioane de euro din PNRR.

Un membru CSM compară măsurile anunţate de Bolojan cu ale unui "măcelar" într-o sală de operaţie

Judecătorul Claudiu Drăguşin, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, spune că măsurile anunţate marţi de Ilie Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor reprezintă "apogeul unei campanii de demonizare a unui sistem care funcţionează bine" şi face o paralelă între aceste măsuri şi un "măcelar" care intră într-o sală de operaţie.

"Distrugerea oricărei democraţii începe cu distrugerea sistemului de justiţie. Orice dictatură începe cu distrugerea sistemului de justiţie. Nu o spun eu, o spune istoria. Ce trăim astăzi este apogeul unei campanii de demonizare a unui sistem care funcţionează bine, în parametri normali, aşa cum funcţionează şi în alte state înspre care ne uităm de mult timp cu admiraţie (Franţa, Italia). Nu o spun eu, ci o spun cifrele din măsurătorile europene. Faţă de ceea ce a spus astăzi prim-ministrul în conferinţa de presă şi faţă de modul în care şi-a formulat ideile, cred că lucrurile sunt clare. Cine beneficiază, nu ştiu, o să vedem. Unii spun că o metodă eficientă de a stinge un scandal public este să provoci un alt eveniment scandalos. Însă beneficiarul nu este în niciun caz cetăţeanul care, astăzi, din diferite motive (unele, poate, de înţeles), este tentat să aplaude. Discursul prim-ministrului dovedeşte, cel puţin pentru mine, că gândirea din spatele lui nu este a unui şahist, nu e una pe termen lung, dacă preferă distrugerea imaginii uneia dintre puterile statului (care, spre deosebire de celelalte, nu are alte instrumente de a se apăra, cu excepţia Codurilor după care judecă)", a spus Claudiu Drăguşin, într-un mesaj postat pe Facebook.

Mai mult, judecătorul a făcut o paralelă între măsurile anunţate de Bolojan şi un "măcelar" care intră într-o sală de operaţie "sub pretextul salvării unui pacient". "Cu puţin timp în urmă, îmi spunea un prieten, neurochirurg, care sunt consecinţele atunci când, sub pretextul salvării vieţii unui pacient, în sala de operaţie nu intră un chirurg, ci un măcelar. Nu ştiu de ce, dar după conferinţa de presă de astăzi, mi-am adus aminte de discuţie, care mi s-a părut ca fiind de mare actualitate. Aşa şi cu mult clamata nevoie de 'justiţie socială'. Sub pretextul ei, poate că scopul real să fie distrugerea unei puteri în stat?", a încheiat judecătorul.

CSM: Intenţiile Guvernului încalcă flagrant principiile consacrate de Constituţie şi de reglementările internaţionale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a susţinut marţi că intenţiile Guvernului în legătură cu modificarea vârstei de pensionare şi cuantumul pensiilor magistraţilor încalcă "flagrant" principiile consacrate de Constituţie şi de reglementările internaţionale. "Consiliul Superior al Magistraturii dezaprobă ferm măsurile preconizate de Guvernul României în legătură cu modificarea sistemului de pensionare a judecătorilor şi procurorilor, prezentate de prim-ministrul României în conferinţa de presă de marţi. Maniera de comunicare publică a măsurilor decise de Guvern, într-o abordare specifică mai degrabă unui veritabil dictat şi fără nicio consultare a autorităţii judecătoreşti, reprezintă o manifestare abuzivă şi discreţionară a prerogativelor puterii executive, care aruncă în derizoriu principiul cooperării loiale între autorităţile publice şi statutul de putere în stat al justiţiei. Intenţiile autorităţii executive încalcă flagrant principiile consacrate de Constituţia României şi de reglementările internaţionale în materie, aşa cum au fost în mod constant reflectate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale", a precizat CSM într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, creşterea din nou a vârstei de pensionare, majorarea "bruscă" a vechimii în funcţie necesare pentru pensionare, cât şi diminuarea drastică a cuantumului pensiei de serviciu, după ce toate aceste elemente au fost deja modificate substanţial prin Legea 282/2023, intrată în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024, sunt în mod evident de natură să "înfrângă" principiile securităţii juridice şi aşteptării legitime care ar trebui să constituie pentru legiuitor "imperative" în activitatea de legiferare.

"Este obligatoriu ca magistraţilor în funcţie să le fie asigurat un cadru normativ predictibil, iar această condiţie este incompatibilă cu modificările de substanţă, în mod repetat, ale statutului acestora, al căror efect este acela de a crea un sistem normativ fundamental diferit de cel existent la momentul accesului în profesie. Judecătorii şi procurorii în funcţie şi-au asumat responsabilităţile specifice, gestionând un volum imens de cauze, în condiţiile unui cadru normativ deseori lipsit de calitatea necesară şi supunându-se celui mai strict regim de incompatibilităţi şi interdicţii, având aşteptarea legitimă că statul, la rândul său, îşi va respecta obligaţia de a le asigura stabilitatea componentelor esenţiale ale statutului lor", au subliniat reprezentanţii Consiliului.

CSM a adăugat că intenţiile Guvernului afectează "grav" şi componenta financiară a independenţei justiţiei, care impune asigurarea pentru magistraţi a garanţiei sociale reprezentată de plata unei pensii de serviciu într-un cuantum cât mai apropiat de cel al ultimului venit, deziderat pe care reducerea anunţată a cuantumului pensiei este departe de a îl mai îndeplini.

"Modificările preconizate vor genera o nouă falie în rândul magistraturii române, creând discriminări majore între generaţiile de judecători şi procurori, iar pe termen lung vor conduce la distrugerea sistemului de justiţie, de vreme ce aceste profesii vor deveni complet neatractive, întrucât responsabilităţile specifice, condiţiile deosebite de muncă şi regimul drastic de incompatibilităţi şi interdicţii nu sunt compensate corespunzător nici prin sistemul de remunerare şi nici prin sistemul de pensionare", arată Consiliul Superior al Magistraturii.

Toate măsurile anunţate, care vizează numai categoria profesională a judecătorilor şi procurorilor, se înscriu, de fapt, "în campania de stigmatizare" a acestora, iniţiată şi întreţinută de factorul politic în scopul manifest de a "submina" puterea judecătorească şi independenţa acesteia, doar pentru a abate atenţia de la problemele reale ale societăţii, care nu au fost create de magistraţi sau de la scandalurile recente din spaţiul public, menţionează sursa citată. "Consiliul Superior al Magistraturii asigură judecătorii şi procurorii că va utiliza toate instrumentele instituţionale pentru a proteja independenţa justiţiei, valoare esenţială fără de care statul de drept nu poate exista", se mai precizează în comunicat.

