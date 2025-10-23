Nicuşor Dan: Avem război hibrid de cel puţin 10 ani. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, la Bruxelles, că România se află într-un război hibrid cu Rusia de 10 ani, iar pregătirea pentru o eventuală confruntare nu este o noutate. El a subliniat că "trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei".

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, la Bruxelles, dacă trebuie să ne pregătim pentru confruntare cu Rusia şi a declarat: "Nu este o noutate. Noi avem un război hibrid de cel puţin zece ani în estimarea mea, avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim, că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândeasă la un atac asupra Europei".

Şeful statului consideră, însă, că nu există momentan pericolul unei confruntări cu Rusia: "Pentru moment, mesajul meu este că oamenii să stea calmi că suntem mult mai puternici economic decât Rusia şi, dacă ne pregtim, nu există acest pericol".

Teme importante pentru România pe agenda Consiliului European

Tot la Bruxelles, Nicuşor Dan anunţă că există ”teme importante pentru România” pe agenda Consiliului European de joi.

"Sunt teme importante pentru România. Începem cu partea de securitate (...) Discutăm de un plan de acţiune cu care Comisia a venit (...) Apoi urmează o discuţie pe Ucraina, de unde mai găsim bani pentru Ucraina. Fondurile închetaţe ale Rusiei care ar putea merge ca împrumuturi pentru Ucraina", a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a anunţat că se mai discută despre competitivitate, fiind luată în calcul o simplificare – "mai puţini bani pentru companii pentru fel de fel de raportări", se discută despre digitalizare şi despre compatibilitatea cu condiţiile de climă. "Evident că există un oarecare conflict între a fi competitiv şi a respecta nişte obiective ambiţioase pe emisii de carbon", a precizat şeful statului. Ultimul subiect pe agendă vizează Republica Moldova şi procesul de aderare la UE:

În ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina, Nicuşor Dan a explicat că "varianta principală este cea cu activele îngheţate ale Rusiei şi, până la bugetul Uniunii din 2028, să existe doar o garanţie a statelor membre pentru banii aceştia".

Liderii europeni vor discuta şi despre al 19-lea pachet de măsuri luate împotriva Rusiei. "Fiecare din pachetele de sancţiuni a afectat ecomomic Rusia şi, probabil, faptul că se va adopta pachetul 19 este un lucru bun", a mai afirmat Nicuşor Dan.

