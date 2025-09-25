Nicușor Dan: "Călin Georgescu a avut în spate o rețea întreagă din care au făcut parte niște români cu bani"
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, joi seară, într-un interviu la Digi24, că există elemente în contextul anulării alegerilor prezidenţiale şi suspiciunilor referitoare la Călin Georgescu şi oamenii din spatele acestuia, care încă nu sunt publice.
Nicuşor Dan, la ședința CSAT, 25 septembrie 2025 - presidency.ro
Preşedintele a fost întrebat dacă au existat şi dovezi pentru implicare a instituţiilor din România în toată această operaţiune.
În schimb, preşedintele a explicat că personajul Călin Georgescu nu a fost un "călăreţ singuratic".
Întrebat dacă aceşti oameni au fost legaţi de un proiect cu sursa la Moscova, răspunsul lui Nicuşor Dan a fost "Exact".
