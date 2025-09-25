Nicușor Dan: "Călin Georgescu a avut în spate o rețea întreagă din care au făcut parte niște români cu bani"

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, joi seară, într-un interviu la Digi24, că există elemente în contextul anulării alegerilor prezidenţiale şi suspiciunilor referitoare la Călin Georgescu şi oamenii din spatele acestuia, care încă nu sunt publice.

Preşedintele a fost întrebat dacă au existat şi dovezi pentru implicare a instituţiilor din România în toată această operaţiune.

În schimb, preşedintele a explicat că personajul Călin Georgescu nu a fost un "călăreţ singuratic".

Întrebat dacă aceşti oameni au fost legaţi de un proiect cu sursa la Moscova, răspunsul lui Nicuşor Dan a fost "Exact”.

