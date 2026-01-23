Antena Meniu Search
Nicuşor Dan: Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni

Coaliţia stă "ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni", a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, dar şi-a exprimat optimismul că formula guvernamentală va continua, cu responsabilitate.

"Eu cred că mandatul (...) pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România şi cred că fiecare din partidele care îşi asumă această direcţie au responsabilitate faţă de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez", a arătat Nicușor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă, la finalul Consiliului European informal de la Bruxelles.

Şeful statului a subliniat că există o preocupare privind stabilitatea ţării. "Ceea ce pot să spun în momentul de faţă este că observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare.

Într-adevăr, faţă de acum şapte-opt luni, când vorbeam acum şapte-opt luni cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România. acum şapte-opt luni frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă.

Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, cumva fiscal România s-a stabilizat. În schimb există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate. Deci coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni, dar sunt optimist că, cu responsabilitate o să continue", a afirmat preşedintele

