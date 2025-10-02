Nicuşor Dan: Comisia Europeană va propune un "scut democratic" împotriva dezinformării

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Comisia Europeană şi-a propus ca, până la finalul acestui an să propună, cel puţin în dezbatere, un "scut democratic" şi probabil că în săptămânile viitoare se va discuta despre ce înseamnă acest lucru. Acesta a menţionat, despre documentul privind anularea alegerilor, că a existat interes, foarte mulţi din cei cu care a discutat i-au cerut o copie şi au spus că o vor citi pe avion, scrie News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a menţionat că a venit cu documentul privind anularea alegerilor din noiembrie anul trecut şi foarte mulţi din cei cu care a discutat i-au cerut o copie şi i-au spus că o vor citi pe avionul de întoarcere.

"A existat interes. Noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme, care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea, pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de nişte firme din Rusia, care trimit la nişte aşa zise site-uri de ştiri, care trimit la clone ale unor site-uri care sunt respectabile. Acest mecanism este descris", a mai spus preşedintele.

Şeful statului a menţionat că, în ceea ce priveşte ce face Uniunea Europeană, Comisia şi-a propus că, până la sfârşitul acestui an, să propună, cel puţin în dezbatere, un aşa numit scut democratic.

"Probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta", a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.

Despre măsurile luate de România, preşedintele a arătat că în acest moment există o cooperare a instituţiilor care în cazuri de vădită dezinformare, pur şi simplu dau conţinutul jos, dar mai avem de lucru la cum să combatem asta.

