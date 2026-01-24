Nicuşor Dan consideră că politica a fost "o necesitate" pentru el. În 2015 nu i s-a dat "nicio şansă"
Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus unor elevi din Focşani că a intrat în politică după ce ani de zile în zona de ONG i-au arătat că puterea de acţiune este limitată. "Pentru mine politica a fost o necesitate", a precizat preşedintele. "Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie", a glumit şeful statului.
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, de către un elev care intenţionează să devină student la Matematică dacă ar fi putut să-şi prevadă ascensiunea politică în facultate sau liceu.
"Era greu în liceu, pentru că România era condusă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, dar nu cred. Pentru mine politica a fost o necesitate, mai întâi mulţi ani încercând să îndrept o bucăţică din societate, aşa cum credeam eu din zona de ONG, după care mi-am dat seama că puterea de acţiune este limitată. Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie", a declarat, glumind, preşedintele.
Acesta apreciază că este nevoie de un echilibru "între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică".
"Am spus asta de multe ori, e nevoie de oameni care să fie stăpâni pe meseria lor şi care să intre în politică. Nu e deloc uşor, pentru că e o altă lume, regulile sunt altele, selecţia e alta", a adăugat şeful statului.
Şefului statului i s-a spus că nu are "nicio şansă" în politică
În anul 2015, a povestit preşedintele, că, după o campanie "cumva heirupistă din 2012", avea mai multe relaţii, s-a dus la o firmă de branding pentru a face un concept înaintea candidaturii din 2016 şi i s-a făcut un profil şi i s-a spus: "N-ai nicio şansă".
"Nu e confortabil să intri în politică, după ce ţi-ai făcut o carieră, ai muncit într-o direcţie, dar uneori e necesar", a adăugat Nicuşor Dan.
