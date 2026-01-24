Nicuşor Dan consideră că politica a fost "o necesitate" pentru el. În 2015 nu i s-a dat "nicio şansă"

Preşedintele Nicuşor Dan le-a spus unor elevi din Focşani că a intrat în politică după ce ani de zile în zona de ONG i-au arătat că puterea de acţiune este limitată. "Pentru mine politica a fost o necesitate", a precizat preşedintele. "Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie", a glumit şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan susţine un discută cu elevii din Focşani, cu ocazia Micii Uniri. 24 ianuarie 2026 - Facebook/Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, de către un elev care intenţionează să devină student la Matematică dacă ar fi putut să-şi prevadă ascensiunea politică în facultate sau liceu.

"Era greu în liceu, pentru că România era condusă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, dar nu cred. Pentru mine politica a fost o necesitate, mai întâi mulţi ani încercând să îndrept o bucăţică din societate, aşa cum credeam eu din zona de ONG, după care mi-am dat seama că puterea de acţiune este limitată. Am candidat la Primărie de două ori înainte de a fi ales a treia oară. Nici acolo nu mi s-a părut că am suficiente pârghii şi atunci am candidat la Preşedinţie", a declarat, glumind, preşedintele.

Acesta apreciază că este nevoie de un echilibru "între specialişti în specialitate şi oameni cu competenţe care să vină în politică".

Articolul continuă după reclamă

"Am spus asta de multe ori, e nevoie de oameni care să fie stăpâni pe meseria lor şi care să intre în politică. Nu e deloc uşor, pentru că e o altă lume, regulile sunt altele, selecţia e alta", a adăugat şeful statului.

Şefului statului i s-a spus că nu are "nicio şansă" în politică

În anul 2015, a povestit preşedintele, că, după o campanie "cumva heirupistă din 2012", avea mai multe relaţii, s-a dus la o firmă de branding pentru a face un concept înaintea candidaturii din 2016 şi i s-a făcut un profil şi i s-a spus: "N-ai nicio şansă".

"Nu e confortabil să intri în politică, după ce ţi-ai făcut o carieră, ai muncit într-o direcţie, dar uneori e necesar", a adăugat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰