Nicuşor Dan, de Ziua Holocaustului: Avem obligaţia să păstrăm memoria acestor suferinţe

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în cadrul ceremoniei organizate cu ocazia Zilei Naţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că avem datoria de a nu uita niciodată asemenea evenimente tragice, mai ales într-o perioadă marcată de tensiuni sociale tot mai accentuate. "Într-un moment în care forţe ostile demostraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile, avem obligaţia să încurajăm toleranţa şi discursul inclusiv" , a transmis preşedintele, informează News.ro.

"Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari şi vedem o aceeaşi tentaţie de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligaţia să avem în memorie şi să păstrăm în memorie acest eveniment tragic", a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, care participă la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România.

Acesta avertisează că "avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură".

"Într-un moment în care forţe ostile demostraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile şi toate distanţele între grupurile sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligaţia ca, în manifestrile noastre pubice, să încurajăm toleranţa şi discursul inclusiv", a mai declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a încheiat apreciind că trebuie "să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferinţe şi să acţionăm astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată".

Evenimentul are loc, joi, la Memorialul Victimelor Holocaustului din România.

