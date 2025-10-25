Nicuşor Dan a vorbit despre costul politic pe care îl suportă acum, pentru declaraţia din campania electorală. Mai exact, aceea prin care şi-a asumat faptul că TVA nu creşte în mandatul său de preşedinte.

Şeful statului spune că viziunea lui de scădere a deficitului nu s-a potrivit cu cea a guvernului, dar şi că schimbările necesită timp, în ciuda sondajelor care par să nu aprobe activitatea preşedintelui. Chiar şi aşa, preşedintele este convins că majorarea TVA nu era necesară pentru scăderea deficitului.

Nicuşor Dan, convins că majorarea TVA nu era necesară pentru scăderea deficitului

"Am avut niște calcule, eu am imaginat o... Direcție de reducere a deficitului, în care cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului, a venit un guvern, a fost votat de Parlament, care a spus că varianta propusă de mine nu duce la reducerea suficientă a deficitului și avem cu altă variantă de reducere. Un politician se uită în sondaje și rezultatele din sondaje sunt cele pe care le cunoaștem cu toții că dacă trebuie să schimb ceva această schimbare necesită niște mișcări structurale și necesită implicit timp.

Articolul continuă după reclamă

Prin analogie, la primăria Capitalei, după ce eram, cum sunt și acum, cinci luni, poate chiar zece luni după preluarea mandatului, oamenii spuneau că nu se întâmplă nimic la Primăria Capitalei. Cam același lucru se întâmplă și acum la nivel național. E nevoie de o schimbare care nu este, iei un om de aici și îl duci acolo, e evident că o astfel de schimbare de suprafață nu o să schimbe modul în care funcționează lucrurile", a declarat Nicuşor Dan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰