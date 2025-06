Nicuşor Dan, despre măsurile fiscale: "E ca la o boală. Iei o pastilă, nu-ți place, dar te însănătoșește"

"Prosperitatea nu poate să vină decât din dezvotare economică. Și noi suntem într-o stare de, ca să spun așa, băltire economică de câțiva ani. Și este nevoie de o echilibrare. Pe de-o parte, echilibrarea cheltuielor statului care să dea oxigen, posibilitatea de dezvoltare către sectorul privat, în care eu am mare încredere. Cam asta este. Deci, ca la o boală - iei o pastilă, nu-ți place, dar te însănătoșești", spune Nicușor Dan.

Ce spune Nicuşor Dan despre guvernul cu 5 vicepremieri

El precizează că sunt două componente. "Sunt măsuri care vor afecta categorii de populație și evident că oamenii aceia și familiile lor nu vor fi foarte fericiți. Pe de altă parte, și a fost asumat de toate partidele care au format coaliția, pe de altă parte vor fi măsuri care vor fi, să le spunem, de categoria justiție socială, care vor repara multe nedreptăți care s-au făcut între, să le spunem, categorii privilegiate și oamenii care nu au șansa de a fi în consilii de administrație la diferite companii de stat și fel de fel de alte privilegii. Deci eu cred că în momentul în care oamenii vor vedea și tipul acestea de măsuri luate împotriva unor categorii mici, privilegiate, sentimentul de nemulțumire va fi atenuat", adaugă șeful statului.

Referitor la faptul că guvernul Bolojan are cinci vicepremieri, Nicușor Dan afirmă că "este o chestiune de negociere". "Unde vom vedea dacă aparatul este mai mare sau mai mic? Când ne vom uita la câți consiliere are fiecare dintre aceste persoane, câți secretari de stat vor fi, fiecare dintre ei câți oameni va avea la cabinet și vă asigur că, așa cum am văzut liderii coaliției, că atunci când o să facem socoteala o să fie mai puțini oameni în aparat. Pe subvenția partidelor a fost o discuție și cred că și aici o să avem o veste bună", încheie Dan.

